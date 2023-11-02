بحث تعزيز العلاقات بين جامعة جدارا وجامعة بني سويف المصرية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 2 تشرين الثاني (بترا) بحث رئيس هيئة مديري جامعة جدارا المدير العام الدكتور شكري المراشده، اليوم الخميس، مع مندوب جامعة بني سويف في جمهورية مصر العربية الدكتور معاذ بني ملحم، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجامعتين.
وبحضور رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور حابس الزبون ونائب الرئيس الدكتور إيمان البشيتي، ومديرة مدارس الجامعة الاميركية للشرق الأوسط الدكتورة منال إبراهيم، بحث الجانبان تبادل البرامج والاستشارات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في مجالات الاختصاص المشتركة، وتبادل الأنشطة العلمية وإجراء البحوث المشتركة، وبذل الجهود لتفعيل النهوض بأساليب وطرق البحث العلمي والإشراف على طلبة الدراسات العليا إشرافا مشتركا، إضافة إلى عقد الندوات والمؤتمرات العلمية والبحثية وورشات العمل والبرامج المشتركة وتبادل الزيارات على مستوى رؤساء الجامعتين والأساتذة والطلبة.
بدوره سلم مندوب جامعة بني سويف، دعوة لجامعة جدارا لزيارة جامعة بني سويف، لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجامعتين وتفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين الجامعتين.
--(بترا)
ع ع/م د
02/11/2023 18:42:13
MENAFN02112023000117011021ID1107362481
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.