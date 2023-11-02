بحث تعزيز العلاقات بين جامعة جدارا وجامعة بني سويف المصرية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 2 تشرين الثاني (بترا) بحث رئيس هيئة مديري جامعة جدارا المدير العام الدكتور شكري المراشده، اليوم الخميس، مع مندوب جامعة بني سويف في جمهورية مصر العربية الدكتور معاذ بني ملحم، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجامعتين.

وبحضور رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور حابس الزبون ونائب الرئيس الدكتور إيمان البشيتي، ومديرة مدارس الجامعة الاميركية للشرق الأوسط الدكتورة منال إبراهيم، بحث الجانبان تبادل البرامج والاستشارات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في مجالات الاختصاص المشتركة، وتبادل الأنشطة العلمية وإجراء البحوث المشتركة، وبذل الجهود لتفعيل النهوض بأساليب وطرق البحث العلمي والإشراف على طلبة الدراسات العليا إشرافا مشتركا، إضافة إلى عقد الندوات والمؤتمرات العلمية والبحثية وورشات العمل والبرامج المشتركة وتبادل الزيارات على مستوى رؤساء الجامعتين والأساتذة والطلبة.

بدوره سلم مندوب جامعة بني سويف، دعوة لجامعة جدارا لزيارة جامعة بني سويف، لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجامعتين وتفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين الجامعتين.

--(بترا)

ع ع/م د

02/11/2023 18:42:13