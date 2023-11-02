3166 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 3166 طنا، منها 2107 أطنان خضار، و788طن فواكه، و271 طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و40، والبطاطا بين 40 و60، والبندورة بين 10و20، والجزر بين 50 و75، والخيار بين 15و30، والزهرة بين 15و25، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 50 و70قرشا.

--(بترا)

رح/م ف/

02/11/2023 18:40:48