بريطانيا والأمم المتحدة تؤكدان الحاجة لزيادة المساعدات لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 2 تشرين الثاني (بترا)– قالت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء ريشي سوناك والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اتفقا على الحاجة إلى زيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأضافت الحكومة في بيان أن الزعيمين اجتمعا على هامش حضورهما قمة سلامة الذكاء الاصطناعي في بلتشلي بارك بإنجلترا، اليوم الخميس، وناقشا الوضع الإنساني المتدهور في غزة واتفقا على أهمية التعجيل بزيادة إيصال المساعدات الإنسانية.
ووفق البيان، اتفق رئيس الوزراء والأمين العام على ضرورة تنشيط الجهود الدولية للتوصل إلى حل دائم للصراع، وإحراز تقدم في العمل نحو حل الدولتين.
--(بترا)
ر ش/م د/
02/11/2023 18:40:14
MENAFN02112023000117011021ID1107362479
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