بريطانيا والأمم المتحدة تؤكدان الحاجة لزيادة المساعدات لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 2 تشرين الثاني (بترا)– قالت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء ريشي سوناك والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اتفقا على الحاجة إلى زيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضافت الحكومة في بيان أن الزعيمين اجتمعا على هامش حضورهما قمة سلامة الذكاء الاصطناعي في بلتشلي بارك بإنجلترا، اليوم الخميس، وناقشا الوضع الإنساني المتدهور في غزة واتفقا على أهمية التعجيل بزيادة إيصال المساعدات الإنسانية.

ووفق البيان، اتفق رئيس الوزراء والأمين العام على ضرورة تنشيط الجهود الدولية للتوصل إلى حل دائم للصراع، وإحراز تقدم في العمل نحو حل الدولتين.

--(بترا)

ر ش/م د/

02/11/2023 18:40:14