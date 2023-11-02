مجلس الأمن يجدد تفويض قوة تحقيق الاستقرار في البوسنة والهرسك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 2 تشرين الثاني (بترا)- تبنى مجلس الأمن بالإجماع، اليوم، قراراً بتفويض قوة تحقيق الاستقرار متعددة الجنسيات التي يقودها الاتحاد الأوروبي، يوفور- ألثيا، العاملة في البوسنة والهرسك، لمدة عام آخر أي لبداية تشرين الثاني 2024.
وجاء في القرار الذي حمل الرقم 2706 أن المجلس يأذن للدول الأعضاء التي تعمل من خلال أو بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بإنشاء قوة تحقيق استقرار متعددة الجنسيات (يوفور ألثيا) لمدة اثني عشر شهراً اعتباراً من اليوم.
وقوة (يوفور ألثيا)، هي الخليف القانوني لقوة تحقيق الاستقرار تحت قيادة وسيطرة موحدة (سيفور).
وجاء في القرار، أن المجلس "يأذن للدول الأعضاء باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بناء على طلب إما من يوفور الثيا أو من الناتو، دفاعًا عن يوفور الثيا أو وجود الناتو على التوالي، ولمساعدة كلا المنظمتين في القيام بمهامهما.
-- (بترا)
م د/م ق/
02/11/2023 18:39:32
MENAFN02112023000117011021ID1107362478
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