مجلس الأمن يجدد تفويض قوة تحقيق الاستقرار في البوسنة والهرسك

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 2 تشرين الثاني (بترا)- تبنى مجلس الأمن بالإجماع، اليوم، قراراً بتفويض قوة تحقيق الاستقرار متعددة الجنسيات التي يقودها الاتحاد الأوروبي، يوفور- ألثيا، العاملة في البوسنة والهرسك، لمدة عام آخر أي لبداية تشرين الثاني 2024.

وجاء في القرار الذي حمل الرقم 2706 أن المجلس يأذن للدول الأعضاء التي تعمل من خلال أو بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بإنشاء قوة تحقيق استقرار متعددة الجنسيات (يوفور ألثيا) لمدة اثني عشر شهراً اعتباراً من اليوم.

وقوة (يوفور ألثيا)، هي الخليف القانوني لقوة تحقيق الاستقرار تحت قيادة وسيطرة موحدة (سيفور).

وجاء في القرار، أن المجلس "يأذن للدول الأعضاء باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بناء على طلب إما من يوفور الثيا أو من الناتو، دفاعًا عن يوفور الثيا أو وجود الناتو على التوالي، ولمساعدة كلا المنظمتين في القيام بمهامهما.

-- (بترا)

م د/م ق/

02/11/2023 18:39:32