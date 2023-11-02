قصف متبادل جنوب لبنان وحزب الله يهاجم مقراً إسرائيلياً

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 2 تشرين الثاني(بترا)- قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عدداً من المناطق اللبنانية الجنوبية الحدودية، في أعقاب سلسلة عمليات نفذها حزب الله ضد المواقع الإسرائيلية.

وأفاد مصدر أمني لبناني، أن الجيش الإسرائيلي قصف عدداً من البلدات بالقذائف الفوسفورية، كما قصف عشوائياً الأحراش من الناقورة حتى الضهيرة.

وأشار المصدر إلى أن حزب الله استهدف ثلاثة مواقع للجيش الإسرائيلي، وهي موقع الجرداح، وموقع المرج في وادي هونين، وموقع العاصي في مقابل ميس الجبل، كما استهداف الحزب الموقع البحري الإسرائيلي عند رأس الناقورة بأربعة صواريخ وسقطت قذائف بالقرب من مركز مخابرات الجيش اللبناني من دون تسجيل أي إصابات.

وأعلن حزب الله في بيان، أنه هاجم مقر قيادة كتيبة الاحتلال ‏في ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بواسطة مسيرتين هجوميتين مليئتين بكمية من المتفجرات.

--(بترا)

ف ج/م ق/

02/11/2023 18:38:06