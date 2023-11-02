20 سيارة إسعاف مصرية تنقل مصابين من غزة عبر معبر رفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة2 تشرين الثاني (بترا)- عبرت 20 سيارة إسعاف مصرية، معبر رفح البري، اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي، لاستكمال نقل عدد من المصابين من قطاع غزة إلى مصر، لعلاجهم في المستشفيات المصرية.
وأوضح مصدر طبي مصري، أن من المقرر اليوم نقل 35مصابا استكمالًا لدخول الدفعة الأولى من المصابين التي تُقدر بـ 81 جريحا فلسطينيا، مضيفا أن أمس الأربعاء، نُقل 46 مصابًا إلى مستشفى العريش وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، مشيرا إلى اصطفاف 40 سيارة إسعاف مصرية أخرى أمام معبر رفح ضمن خطة نقل المصابين.
وتستعد مصر لاستقبال 7000 أجنبي سيتم إجلاؤهم من غزة.
--(بترا)
ن ا/م د/
02/11/2023 18:36:32
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