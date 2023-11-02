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20 سيارة إسعاف مصرية تنقل مصابين من غزة عبر معبر رفح

11/2/2023 2:34:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة2 تشرين الثاني (بترا)- عبرت 20 سيارة إسعاف مصرية، معبر رفح البري، اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي، لاستكمال نقل عدد من المصابين من قطاع غزة إلى مصر، لعلاجهم في المستشفيات المصرية.
وأوضح مصدر طبي مصري، أن من المقرر اليوم نقل 35مصابا استكمالًا لدخول الدفعة الأولى من المصابين التي تُقدر بـ 81 جريحا فلسطينيا، مضيفا أن أمس الأربعاء، نُقل 46 مصابًا إلى مستشفى العريش وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، مشيرا إلى اصطفاف 40 سيارة إسعاف مصرية أخرى أمام معبر رفح ضمن خطة نقل المصابين.
وتستعد مصر لاستقبال 7000 أجنبي سيتم إجلاؤهم من غزة.
--(بترا)
ن ا/م د/
02/11/2023 18:36:32

MENAFN02112023000117011021ID1107362476

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