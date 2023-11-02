إصدار جدول مباريات دوري سن 19

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الثاني (بترا) - أصدر اتحاد كرة القدم اليوم الخميس، جدول مباريات الدور الأول لبطولة دوري الشباب تحت 19 لموسم 2023/2024، لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات والفرق التي لم تتأهل لدوري النخبة من أندية المحترفين في الموسم الماضي.
و ينطلق الدوري يوم الثلاثاء المقبل، حيث قسمت الفرق المشاركة وعددها 31 على 7 مجموعات حسب التوزيع الجغرافي على النحو التالي:
المجموعة الأولى: الكرمل – الجليل – كفرسوم - دير ابي سعيد – العربي .
المجموعة الثانية: كفرجايز - شباب حوران - اتحاد الرمثا - سهل حوران – الصريح .
المجموعة الثالثة: شباب الحسين - اولومبيا عمان – العالية – السلط - ام البساتين .
المجموعة الرابعة: اتحاد الخالدية - مغير السرحان - ام القطين – الخالدية .
المجموعة الخامسة: الكرامة – علان – جرش – عنجرة .
المجموعة السادسة: شباب مخيم حطين – بلعما - رؤى المستقبل – الهاشمية - أكاديمية أرض العز.
المجموعة السابعة: شباب العقبة – اتحاد ابناء العقبة – معان
وحسب تعليمات البطولة، يقام الدور الأول بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل للدور الثاني، متصدر ووصيف كل مجموعة إضافة إلى أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث في المجموعات من الأولى ولغاية السادسة.
وتقام مباريات الدور الثاني وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي لمباريات الدور الثاني وما يليه من الأدوار بالتعادل ولحسم النتيجة، يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة، على أن تشارك الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي في المرحلة الثانية من البطولة.
وتقام مباريات المرحلة الثانية من البطولة بمشاركة الفرق الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي، إضافة إلى الفرق أصحاب المراكز من 7-12 في بطولة تحت سن 19 لأندية المحترفين، على أن تقام مباريات المرحلة الثانية بنظام الدوري من مرحلة واحدة.
وتتأهل الفرق أصحاب المراكز من 1-6 في مباريات المرحلة الثانية للمشاركة في دوري النخبة بموسم 2024/2025، والفرق الحاصلة على الترتيب من 7-10 تشارك في دوري الدرجات عام 2024/2025
--(بترا)
خ خ/ ف م
02/11/2023 18:35:27
MENAFN02112023000117011021ID1107362475
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