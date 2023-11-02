إصدار جدول مباريات دوري سن 19

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الثاني (بترا) - أصدر اتحاد كرة القدم اليوم الخميس، جدول مباريات الدور الأول لبطولة دوري الشباب تحت 19 لموسم 2023/2024، لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات والفرق التي لم تتأهل لدوري النخبة من أندية المحترفين في الموسم الماضي.

و ينطلق الدوري يوم الثلاثاء المقبل، حيث قسمت الفرق المشاركة وعددها 31 على 7 مجموعات حسب التوزيع الجغرافي على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الكرمل – الجليل – كفرسوم - دير ابي سعيد – العربي .

المجموعة الثانية: كفرجايز - شباب حوران - اتحاد الرمثا - سهل حوران – الصريح .

المجموعة الثالثة: شباب الحسين - اولومبيا عمان – العالية – السلط - ام البساتين .

المجموعة الرابعة: اتحاد الخالدية - مغير السرحان - ام القطين – الخالدية .

المجموعة الخامسة: الكرامة – علان – جرش – عنجرة .

المجموعة السادسة: شباب مخيم حطين – بلعما - رؤى المستقبل – الهاشمية - أكاديمية أرض العز.

المجموعة السابعة: شباب العقبة – اتحاد ابناء العقبة – معان

وحسب تعليمات البطولة، يقام الدور الأول بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل للدور الثاني، متصدر ووصيف كل مجموعة إضافة إلى أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث في المجموعات من الأولى ولغاية السادسة.

وتقام مباريات الدور الثاني وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي لمباريات الدور الثاني وما يليه من الأدوار بالتعادل ولحسم النتيجة، يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة، على أن تشارك الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي في المرحلة الثانية من البطولة.

وتقام مباريات المرحلة الثانية من البطولة بمشاركة الفرق الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي، إضافة إلى الفرق أصحاب المراكز من 7-12 في بطولة تحت سن 19 لأندية المحترفين، على أن تقام مباريات المرحلة الثانية بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

وتتأهل الفرق أصحاب المراكز من 1-6 في مباريات المرحلة الثانية للمشاركة في دوري النخبة بموسم 2024/2025، والفرق الحاصلة على الترتيب من 7-10 تشارك في دوري الدرجات عام 2024/2025

--(بترا)

خ خ/ ف م

02/11/2023 18:35:27