ناديا الوحدات وشباب الحسين يثمنان الموقف الرسمي باستبعاد السفير الإسرائيلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الثاني (بترا) - ثمن ناديا الوحدات وشباب الحسين، الموقف الرسمي الأردني، اليوم الخميس، والقاضي باستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، وإبعاد السفير الإسرائيلي عن الأراضي الأردنية، وذلك ردا على الجرائم البشعة وحرب الإبادة التي تقوم بها قوات الاحتلال في قطاع غزة، واستهدافها المباشر للمدنيين الأبرياء.
واعتبر نادي الوحدات أن الموقف الأردني جاء في ظل ما يتعرض له الأهل في فلسطين من هجمة أقل ما يجب وصفها بالبربرية وسط صمت واضح من القوى العظمى والتي ما انفكت عن دعم الكيان المحتل في حربه ضد الأهل في دولة فلسطين وقطاع غزة.
وثمّنت أسرة نادي شباب الحسين ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة، موقف الحكومة باستدعاء سفير الأردن من إسرائيل والطلب من الكيان الإسرائيلي بعدم عودة السفير الإسرائيلي إلى الأردن إلا بعد وقف إطلاق النار في غزة، وهذه الخطوة في الاتجاه الصحيح لمساندة الأشقاء الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، واستنكاراً للمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني التي ترتقي إلى جرائم حرب، قائلة إن هذا هو ديدن الأردنيين الذي يعتبر أن الأردن وفلسطين شعب واحد ويجسدها دائماً جلالة الملك عبدالله الثاني محلياً وعربياً ودولياً المدافع الحقيقي عن القضية الفلسطينية، فألف تحية وتقدير نرسلها لحكومتنا على هذه المواقف الثابتة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
--(بترا)
ض ع/م د/ف ج
02/11/2023 18:29:26
MENAFN02112023000117011021ID1107362474
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