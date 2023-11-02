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ناديا الوحدات وشباب الحسين يثمنان الموقف الرسمي باستبعاد السفير الإسرائيلي

11/2/2023 2:34:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الثاني (بترا) - ثمن ناديا الوحدات وشباب الحسين، الموقف الرسمي الأردني، اليوم الخميس، والقاضي باستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، وإبعاد السفير الإسرائيلي عن الأراضي الأردنية، وذلك ردا على الجرائم البشعة وحرب الإبادة التي تقوم بها قوات الاحتلال في قطاع غزة، واستهدافها المباشر للمدنيين الأبرياء.
واعتبر نادي الوحدات أن الموقف الأردني جاء في ظل ما يتعرض له الأهل في فلسطين من هجمة أقل ما يجب وصفها بالبربرية وسط صمت واضح من القوى العظمى والتي ما انفكت عن دعم الكيان المحتل في حربه ضد الأهل في دولة فلسطين وقطاع غزة.
وثمّنت أسرة نادي شباب الحسين ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة، موقف الحكومة باستدعاء سفير الأردن من إسرائيل والطلب من الكيان الإسرائيلي بعدم عودة السفير الإسرائيلي إلى الأردن إلا بعد وقف إطلاق النار في غزة، وهذه الخطوة في الاتجاه الصحيح لمساندة الأشقاء الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، واستنكاراً للمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني التي ترتقي إلى جرائم حرب، قائلة إن هذا هو ديدن الأردنيين الذي يعتبر أن الأردن وفلسطين شعب واحد ويجسدها دائماً جلالة الملك عبدالله الثاني محلياً وعربياً ودولياً المدافع الحقيقي عن القضية الفلسطينية، فألف تحية وتقدير نرسلها لحكومتنا على هذه المواقف الثابتة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
--(بترا)
ض ع/م د/ف ج
02/11/2023 18:29:26

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