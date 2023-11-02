MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الثاني(بترا)- أمين الرواشدة- أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، أمس الأربعاء، تسكين مؤهلات كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا وهي، بكالوريوس، علم الحاسوب، وهندسة البرمجيات، وأمن المعلومات، وعلم البيانات والذكاء الصناعي، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.

كما وافق المجلس على منح شهادة الاعتماد وضمان الجودة لبرنامج دكتور في الطب في جامعة اليرموك.

وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، والدكتوراه، التربية الخاصة، وبكالوريوس إرشاد وصحة نفسية، وماجستير ودكتوراه، الإرشاد النفسي والتربوي، والموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص، ماجستير، التربية الخاصة، في جامعة العلوم الإسلامية العالمية .

وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص، بكالوريوس، التمريض، وماجستير، وادارة التمريض، في جامعة الزرقاء.

وأقر المجلس الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص، ماجستير، علم النفس التربوي، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي، بكالوريوس، علم البيانات والذكاء الاصطناعي، والصيدلة، في جامعة عمان العربية.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، الطفولة المبكرة، في جامعة البترا، والعلاج الطبيعي، في جامعة اربد الأهلية، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، وعلم الحاسوب، والتربية الرياضية، في جامعة جدارا، والعلاج الطبيعي، في جامعة الزيتونة الأردنية.

ووافق المجلس على الاعتماد الخاص لتخصص، بكالوريوس، التسويق الرقمي، في جامعة الاسراء، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، الرياضيات، في جامعة العلوم التطبيقية، وماجستير الادارة الهندسية، في جامعة جرش.

وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات، دبلوم متوسط، التمريض المشارك، في كلية توليدو، والهندسة الميكانيكية الأتوترونكس، والصيدلة، والتمريض المشارك، ومختبرات الأسنان، وفحص البصر وتجهيز النظارات الطبية، والمختبرات الطبية، والتصميم الجرافيكي، وفنون التصميم الداخلي والديكور، وصيانة المركبات الكهربائية والهجينة، والاتصالات وشبكات الحاسوب، وتكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني، وهندسة العمارة والتصميم الداخلي، وذكاء الأعمال، وتكنولوجيا المحاسبة والتدقيق، والتسويق الإلكتروني، وإدارة السياحة والضيافة، وفنون الطهي، واللغة الإنجليزية التطبيقية، والسكرتاريا الإلكترونية، في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، دبلوم متوسط، الحوسبة السحابية، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، وهندسة البرمجيات، والإدارة، ولتسويق، وإدارة الموارد البشرية، والمحاسبة والإدارة المالية، وإدارة المشتريات وسلاسل التزويد، والتصميم الداخلي، والتصميم الرقمي، في كلية لومينوس الجامعية التقنية/ عمان.

وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وهندسة البرمجيات، والصيدلة، ومختبرات الأسنان، وفحص النظر وتجهيز النظارات الطبية، إدارة الموارد البشرية، و إدارة المشتريات وسلاسل التزويد، والتصميم الداخلي، والهندسة المدنية والبيئة العمرانية، والهندسة الميكانيكية، في كلية لومينوس الجامعية التقنية/ إربد، والموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص، دبلوم متوسط، تقنيات المواد الخطرة، في كلية الدفاع المدني.

--(بترا)

أ ر/م ق/ف ج

02/11/2023 18:27:32