تسكين مؤهلات كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الثاني(بترا)- أمين الرواشدة- أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، أمس الأربعاء، تسكين مؤهلات كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا وهي، بكالوريوس، علم الحاسوب، وهندسة البرمجيات، وأمن المعلومات، وعلم البيانات والذكاء الصناعي، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.
كما وافق المجلس على منح شهادة الاعتماد وضمان الجودة لبرنامج دكتور في الطب في جامعة اليرموك.
وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، والدكتوراه، التربية الخاصة، وبكالوريوس إرشاد وصحة نفسية، وماجستير ودكتوراه، الإرشاد النفسي والتربوي، والموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص، ماجستير، التربية الخاصة، في جامعة العلوم الإسلامية العالمية .
وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص، بكالوريوس، التمريض، وماجستير، وادارة التمريض، في جامعة الزرقاء.
وأقر المجلس الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص، ماجستير، علم النفس التربوي، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي، بكالوريوس، علم البيانات والذكاء الاصطناعي، والصيدلة، في جامعة عمان العربية.
ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، الطفولة المبكرة، في جامعة البترا، والعلاج الطبيعي، في جامعة اربد الأهلية، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، وعلم الحاسوب، والتربية الرياضية، في جامعة جدارا، والعلاج الطبيعي، في جامعة الزيتونة الأردنية.
ووافق المجلس على الاعتماد الخاص لتخصص، بكالوريوس، التسويق الرقمي، في جامعة الاسراء، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس، الرياضيات، في جامعة العلوم التطبيقية، وماجستير الادارة الهندسية، في جامعة جرش.
وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات، دبلوم متوسط، التمريض المشارك، في كلية توليدو، والهندسة الميكانيكية الأتوترونكس، والصيدلة، والتمريض المشارك، ومختبرات الأسنان، وفحص البصر وتجهيز النظارات الطبية، والمختبرات الطبية، والتصميم الجرافيكي، وفنون التصميم الداخلي والديكور، وصيانة المركبات الكهربائية والهجينة، والاتصالات وشبكات الحاسوب، وتكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني، وهندسة العمارة والتصميم الداخلي، وذكاء الأعمال، وتكنولوجيا المحاسبة والتدقيق، والتسويق الإلكتروني، وإدارة السياحة والضيافة، وفنون الطهي، واللغة الإنجليزية التطبيقية، والسكرتاريا الإلكترونية، في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا.
ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، دبلوم متوسط، الحوسبة السحابية، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، وهندسة البرمجيات، والإدارة، ولتسويق، وإدارة الموارد البشرية، والمحاسبة والإدارة المالية، وإدارة المشتريات وسلاسل التزويد، والتصميم الداخلي، والتصميم الرقمي، في كلية لومينوس الجامعية التقنية/ عمان.
وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وهندسة البرمجيات، والصيدلة، ومختبرات الأسنان، وفحص النظر وتجهيز النظارات الطبية، إدارة الموارد البشرية، و إدارة المشتريات وسلاسل التزويد، والتصميم الداخلي، والهندسة المدنية والبيئة العمرانية، والهندسة الميكانيكية، في كلية لومينوس الجامعية التقنية/ إربد، والموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص، دبلوم متوسط، تقنيات المواد الخطرة، في كلية الدفاع المدني.
--(بترا)
أ ر/م ق/ف ج
02/11/2023 18:27:32
MENAFN02112023000117011021ID1107362473
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