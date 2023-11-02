البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على أدوات سياسته النقدية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها السابع لهذا العام، الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي بدون تغيير.

وأشارت اللجنة إلى استمرار متابعتها الدقيقة للمُستجدات المُتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني، وذلك جنبًا إلى جنب مع التطورات الاقتصادية العالمية، وتوجهات السياسات النقدية في البنوك المركزية، دولياً وإقليمياً، لمواجهة الضغوط التضخمية، فضلاً عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة.

وأكدت ثقتها بأداء الاقتصاد الوطني الذي فاق المتوقع له، وفقا لما أظهرته آخر البيانات الاقتصادية المُتاحة عن عام 2023، وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي بلغ مستواها 17.5 مليار دولار في نهاية شهر تشرين الأول 2023، وهي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 7.8 شهر، وارتفاع الودائع لدى البنوك (على أساس سنوي) بمقدار 1.5 مليار دينار في نهاية شهر أيلول من عام 2023، وبنمو نسبته 3.5بالمئة لتبلغ 43.3 مليار دينار.

كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية بالدينار الممنوحة من قبل البنوك (على أساس سنوي) بنحو 1.3 مليار دينار، وبنمو 4.7 بالمئة ، فيما تؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية صلابة الجهاز المصرفي الأردني ومنعته.

كما سجل الدخل السياحي ارتفاعًا بنسبة 37.7بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، وارتفعت الصادرات الوطنية السلعية لتصل إلى 5.6 مليار دينار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي.

وارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.9 بالمئة، لتصل إلى 1.8 مليار دينار حتى نهاية الشهور التسعة الأولى من العام.

وفي الوقت ذاته، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى المملكة بنسبة 20.9 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2023 ليبلغ 776 مليون دولار. وتُشير أحدث البيانات إلى تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.7بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، هذا فضلاً عن انخفاض معدل التضخم إلى 2.3% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، وتوقع انخفاضه عن هذا المستوى حتى نهاية العام الحالي، بالمقارنة مع تضخم نسبته 4.2 بالمئة خلال عام 2022.

--(بترا)

رش/م د/اح

02/11/2023 18:35:34