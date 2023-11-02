منتدون: جهود الملك تستنهض العالم لوقف العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 2 تشرين الثاني (بترا) أشرف الغزاوي- أكد منتدون أهمية الدور الذي يقوم به الأردن وتحركاته الدولية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني انتصارا للقضية الفلسطينية واستنهاض الجهود الدولية والإقليمية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

وأشاروا خلال ندوة نظمتها كلية الحصن الجامعية بجامعة البلقاء التطبيقية اليوم الخميس، تناولت دور جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية وأدارها نائب عميد الكلية الدكتور محمد طيب شطناوي، إلى الارتباط التاريخي بين الأردن وفلسطين الذي تعكسه المواقف الموحدة للشعبين الشقيقين والوحدة الوطنية لمواجهة محاولات تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد العين جميل النمري، أن الأردن كان وما يزال المدافع الأول عن فلسطين وغزة ، لافتاً الى ما يبذله جلالة الملك في تحركاته الدولية من جهود لرفع العدوان الوحشي عن أهالي قطاع غزة، وتوضيح أسباب النزاع التي أنتجها بقاء الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل.

وقال، إن الالتزام الملكي العميق بالقضية الفلسطينية تناغم دوماً مع الموقف الشعبي والرسمي لدعم صمود الشعب الفلسطيني الذي بات يواجه معايير دولية مزدوجة بالتعامل مع القانون الدولي الإنساني الذي تنتهكه آلة القتل الإسرائيلية وسط أنظار العالم، وهو ما عبر عنه جلالة الملك في خطابه أخيرًا خلال قمة القاهرة.

وأشار النمري إلى ما يعكسه الموقف الملكي الرافض لمحاولات تهجير أهالي قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية، لافتًا إلى ما يعكسه مشروع التهجير الإسرائيلي من حدوث نكبة أخرى للشعب الفلسطيني، علاوة على ما يمثله من خطورة سياسية على الدول المجاورة، وهو ما اعتبره الأردن "خطا أحمر" لا يمكن السماح به.

من جهته ، استعرض النائب محمد شطناوي مواقف الأردن وقياداته الهاشمية منذ عهد الملك المؤسس في الدفاع عن فلسطين والقدس الشريف والمحافظة على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية، مشيرًا إلى ما عكسه سحب السفير الأردني من إسرائيل، واشتراط عودة السفير الإسرائيلي بوقف العدوان، من رسالة سياسية مهمة لبيان خطورة ما آلت إليه الأوضاع في المنطقة جراء مواصلة العدوان الإسرائيلي على غزة .

ونوه بتأكيد جلالة الملك، على وجوب إدراك عدم وجود حل عسكري للأزمة وسط تهميش الفلسطينيين تحت الاحتلال وفقدهم لحقوقهم المشروعة التي يتوجب على المجتمع الدولي إدراكها من خلال اقامة الدولة المستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقال، ان مواقف جلالة الملك يشهد لها الجميع بالحكمة والجرأة والقوة باستنهاض دول العالم للقيام بدورها في إيقاف الحرب وإحلال السلام، وتطبيق العدالة والحفاظ على التوازن في التعامل مع القضايا الدولية المختلفة، وعدم التفريق بين الشعوب على أساس اختلاف الأعراق والأديان.

بدوره، أكد عميد كلية الحصن الدكتور بشار عماري، أهمية رصّ الصفوف والوقوف خلف القيادة الهاشمية في جهودها لتجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة ووقف الحرب البشعة التي يشنها الكيان الإسرائيلي على أهل غزة مستهدفة المدنيين العزل في تجاوز صارخ للأعراف الإنسانية والقانونية والأخلاقية.

--(بترا)

أ غ/م د/اح

02/11/2023 18:00:34