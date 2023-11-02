فاعليات رسمية وشعبية تثمن قرار استدعاء السفير الأردني من إسرائيل.. إضافة أولى وأخيرة

MENAFN - Jordan News Agency)



كما ثمن حزب التيار الوطني قرار وزارة الخارجية استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى الأردن وإبلاغ الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها إلى عمان.

وقال الحزب في بيان اليوم الخميس، إن هذا القرار السياسي خطوة متقدمة لدعم القضية الفلسطينية والاحتجاج الشديد على مسلسل الدمار المستمر والمجازر الإجرامية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني العنصري في غزة وفي فلسطين عامة.

وأكد الحزب وقوفه ومساندته لهذه الخطوة السياسية عالية الأهمية والتي تشكل جزءا من مواقف جلالة الملك الحاسمة وسياسته الثابتة في وجه الظلم والعدوان على المدنيين أطفالاً ونساءً والتهجير القسري.

وثمن الحزب تحرك جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد عربياً وإسلامياً ودولياً لمساندة أشقائنا في غزة واستمرار الضغط على إسرائيل بكل الأشكال لوقف نهر الدماء والأشلاء والدمار والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، ولوقف هذه الحرب الإبادية العنصرية التي خرجت عن كل الأعراف والقوانين الدولية والأخلاق الإنسانية.

الى ذلك اكد حزب الميثاق الوطني أن قرار الأردن باستدعاء السفير الأردني في إسرائيل والطلب بعدم عودة السفير الإسرائيلي هو قرار شجاع وضع الأمور في نصابها الصحيح.

وأشارت مساعد الأمين العام لشؤون الثقافة الحزبية والوطنية الدكتورة روان الحياري الى الكارثة الإنسانية والصحية في غزة، وجرائم الحرب من قصف ممنهج ومنع وصول المساعدات والأدوية للقطاع.

وقالت إن الحنكة السياسية التي يتمتع بها جلالة الملك في التعامل مع الأحداث الدائرة والموقف المتقدم للأردن والسياسة الخارجية، ساهمت في إعادة التوازن في رأي المجتمع الدولي وأثرت على حقيقة المجريات في غزة.

من جهته، تناول مساعد الأمين العام للشؤون الاجتماعية خالد جعارة العلاقة التاريخية التي تجمع الأشقاء الأردنيين والفلسطينيين واللحمة الدموية بين أهالي السلط ومدن فلسطين ومواقفهم المشرفة.

وبين اللواء المتقاعد عضو المجلس الاستشاري في الحزب غازي الطيب، أن أهل غزة أعادوا القضية الفلسطينية إلى السطوع وبكل قوة.

بدورها ثمنت المنظمة العربية لاتحاد الأكاديميين والعلماء العرب العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية قرار وزارة الخارجية استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى الأردن، وإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقاً.

وقالت المنظمة في بيان اليوم الخميس، إن الموقف الأردني يأتي تعبيراً عن رفض وإدانة الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، والتي تقتل الأبرياء، وتسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وثمن حزب القدوة الأردني في بيان اليوم الجهود الكبيرة، والمساعي الحثيثة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني، والدبلوماسية الأردنية دعما للقضية الفلسطينية، وحماية المقدسات.

وفي هذا الإطار، ثمن قرار استدعاء السفير الأردني من دولة الاحتلال، وإبلاغهم بعدم عودة سفيرها إلى عمان.

وقال الحزب إن هذا القرار يعتبر قرارا تاريخيا، وواجبا تجاه الأهل في فلسطين، مؤكدا على الموقف الأردني الواضح في وجه العدوان الوحشي، والمجازر البشعة، والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أهلنا في غزة وأنحاء فلسطين كافة.

وأكد الحزب أهمية موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وتلاحم القوى الشعبية، والحزبية مع القائد، وإن الأردن لن يساوم على حق الفلسطينيين في أرضهم، رافضا كل أنواع جرائم الاحتلال ضد الغزيين.

كما ثمنت لجنة خدمات مخيم البقعة والهيئة الاستشارية والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني قرار الحكومة استدعاء السفير الأردني لدى إسرائيل وعدم عودة السفير الإسرائيلي إلى الأردن. واعتبرت الفعاليات، أن هذا قرار صائب ويعكس الموقف الحاسم للأردن في وقوفه ضد العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال على غزة وارتكابها أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني دون مراعاة للمدنيين وضاربة بعرض الحائط القرارات الدولية، خاصة قرار الأمم المتحدة الأخير الذي قدمه الأردن بشأن وقف الحرب على غزة وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية داخل غزة. وأكدت الفعاليات في بيان لها ، فخرها بأن يكون الأردن، هي أول دولة عربية وإسلامية تتخذ هذا القرار، ما يدل على قوة التلاحم بين الشعبين الأردني والفلسطيني والذي يبدو جليا منذ أن بدأت هذه الحرب الغاشمة . وأشادت الفعاليات بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني والدبلوماسية الأردنية من أجل وقف الحرب والمعاناة عن أهالي غزة، وحماية المدنيين ووصول المساعدات اليهم ورفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين وقوفهم خلف القيادة الهاشمية الحكيمة حتى تتوقف هذه الحرب الغاشمة.

--(بترا)

ع ح /و ن/م م

02/11/2023 17:40:29