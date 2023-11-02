فاعليات رسمية وشعبية تثمن قرار استدعاء السفير الأردني من إسرائيل.. إضافة أولى وأخيرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
كما ثمن حزب التيار الوطني قرار وزارة الخارجية استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى الأردن وإبلاغ الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها إلى عمان.
وقال الحزب في بيان اليوم الخميس، إن هذا القرار السياسي خطوة متقدمة لدعم القضية الفلسطينية والاحتجاج الشديد على مسلسل الدمار المستمر والمجازر الإجرامية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني العنصري في غزة وفي فلسطين عامة.
وأكد الحزب وقوفه ومساندته لهذه الخطوة السياسية عالية الأهمية والتي تشكل جزءا من مواقف جلالة الملك الحاسمة وسياسته الثابتة في وجه الظلم والعدوان على المدنيين أطفالاً ونساءً والتهجير القسري.
وثمن الحزب تحرك جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد عربياً وإسلامياً ودولياً لمساندة أشقائنا في غزة واستمرار الضغط على إسرائيل بكل الأشكال لوقف نهر الدماء والأشلاء والدمار والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، ولوقف هذه الحرب الإبادية العنصرية التي خرجت عن كل الأعراف والقوانين الدولية والأخلاق الإنسانية.
الى ذلك اكد حزب الميثاق الوطني أن قرار الأردن باستدعاء السفير الأردني في إسرائيل والطلب بعدم عودة السفير الإسرائيلي هو قرار شجاع وضع الأمور في نصابها الصحيح.
وأشارت مساعد الأمين العام لشؤون الثقافة الحزبية والوطنية الدكتورة روان الحياري الى الكارثة الإنسانية والصحية في غزة، وجرائم الحرب من قصف ممنهج ومنع وصول المساعدات والأدوية للقطاع.
وقالت إن الحنكة السياسية التي يتمتع بها جلالة الملك في التعامل مع الأحداث الدائرة والموقف المتقدم للأردن والسياسة الخارجية، ساهمت في إعادة التوازن في رأي المجتمع الدولي وأثرت على حقيقة المجريات في غزة.
من جهته، تناول مساعد الأمين العام للشؤون الاجتماعية خالد جعارة العلاقة التاريخية التي تجمع الأشقاء الأردنيين والفلسطينيين واللحمة الدموية بين أهالي السلط ومدن فلسطين ومواقفهم المشرفة.
وبين اللواء المتقاعد عضو المجلس الاستشاري في الحزب غازي الطيب، أن أهل غزة أعادوا القضية الفلسطينية إلى السطوع وبكل قوة.
بدورها ثمنت المنظمة العربية لاتحاد الأكاديميين والعلماء العرب العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية قرار وزارة الخارجية استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى الأردن، وإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقاً.
وقالت المنظمة في بيان اليوم الخميس، إن الموقف الأردني يأتي تعبيراً عن رفض وإدانة الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، والتي تقتل الأبرياء، وتسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وثمن حزب القدوة الأردني في بيان اليوم الجهود الكبيرة، والمساعي الحثيثة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني، والدبلوماسية الأردنية دعما للقضية الفلسطينية، وحماية المقدسات.
وفي هذا الإطار، ثمن قرار استدعاء السفير الأردني من دولة الاحتلال، وإبلاغهم بعدم عودة سفيرها إلى عمان.
وقال الحزب إن هذا القرار يعتبر قرارا تاريخيا، وواجبا تجاه الأهل في فلسطين، مؤكدا على الموقف الأردني الواضح في وجه العدوان الوحشي، والمجازر البشعة، والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أهلنا في غزة وأنحاء فلسطين كافة.
وأكد الحزب أهمية موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وتلاحم القوى الشعبية، والحزبية مع القائد، وإن الأردن لن يساوم على حق الفلسطينيين في أرضهم، رافضا كل أنواع جرائم الاحتلال ضد الغزيين.
كما ثمنت لجنة خدمات مخيم البقعة والهيئة الاستشارية والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني قرار الحكومة استدعاء السفير الأردني لدى إسرائيل وعدم عودة السفير الإسرائيلي إلى الأردن. واعتبرت الفعاليات، أن هذا قرار صائب ويعكس الموقف الحاسم للأردن في وقوفه ضد العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال على غزة وارتكابها أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني دون مراعاة للمدنيين وضاربة بعرض الحائط القرارات الدولية، خاصة قرار الأمم المتحدة الأخير الذي قدمه الأردن بشأن وقف الحرب على غزة وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية داخل غزة. وأكدت الفعاليات في بيان لها ، فخرها بأن يكون الأردن، هي أول دولة عربية وإسلامية تتخذ هذا القرار، ما يدل على قوة التلاحم بين الشعبين الأردني والفلسطيني والذي يبدو جليا منذ أن بدأت هذه الحرب الغاشمة . وأشادت الفعاليات بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني والدبلوماسية الأردنية من أجل وقف الحرب والمعاناة عن أهالي غزة، وحماية المدنيين ووصول المساعدات اليهم ورفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين وقوفهم خلف القيادة الهاشمية الحكيمة حتى تتوقف هذه الحرب الغاشمة.
--(بترا)
ع ح /و ن/م م
02/11/2023 17:40:29
MENAFN02112023000117011021ID1107362469
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