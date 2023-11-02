القوات المسلحة تعترض طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- اعترضت المنطقة العسكرية الشرقية اليوم الخميس على إحدى واجهاتها ضمن منطقة المسؤولية، طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة، قادمة من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: " إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وبيّن المصدر أن الطائرة التي تم إعتراضها، كانت محملة بكمية من مادة الكرستال، وتم ضبطها وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

--(بترا)

ل م/اح

02/11/2023 17:50:00