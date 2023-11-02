الشريدة: قوة الأردن واقتصاده تساند مواقف المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة "إن الأردن القوي والاقتصاد القوي والصناعة القوية كلّها مُمكّنات لمساندة مواقف المملكة الداعمة لقضايا الشعب الفلسطيني والمحافظة على حقوقه".

وأضاف الشريدة خلال لقائه اليوم الخميس، مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود اليوم جهداً سياسياً كبيراً لوقف الحرب على أهالي غزة، يسنده موقف والتحام شعبي لمواجهة هذا العدوان الغاشم.

وأكّد أن الاقتصاد الوطني استطاع وبحكمة القيادة الهاشمية وتكاتف أبناء الشعب، على تجاوز الكثير من الأزمات الاستثنائية التي واجهته خلال السنوات الأخيرة، وفي كل مرّة خرج منها أقوى وأكثر صلابة، مشيرا الى أن الظروف الإقليمية تحتّم المضي في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح الشريدة أنّ الفريق الاقتصادي ومنذ بدء العدوان على غزة وضع العديد من السيناريوهات للتعامل مع تبعات العدوان على الاقتصاد الوطني، والتحوّط لأية آثار قد تنجم عنه.

وأشار الى العديد من الأولويات التي وضعتها الحكومة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لا سيّما صندوق دعم وتطوير الصناعة وبرنامج التشغيل الوطني بهدف توفير الدعم للقطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها الصناعة.

وأضاف، إن القطاع الصناعي شهد نمواً مطرداً في صادراته في السنوات الماضية، ووصل إلى أسواق عالمية وفتح أسواق جديدة، مؤكدا أن هذا مؤشر على تنافسية هذا القطاع، وقدرته على التطور، ولهذا تسعى الحكومة الى تقديم الدعم المطلوب لهذا القطاع.

وبيّن أن اللقاءات مع القطاعات الاقتصادية هدفها الاستماع إلى التحديات التي تواجه أعمالها للعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح العليا للاقتصاد الوطني.

وعبّر الشريدة عن تقديره للحوار المسؤول الذي دار مع مجلس إدارة الغرفة حول العديد من القضايا التي تهمّ الصناعة، مؤكداً أن الحكومة تعمل حالياً على تعزيز القدرات الفنية والإدارية للقطاع العام بهدف تجاوز الإجراءات البيروقراطية، وأنّ مرجعيتي القطاع الخاص ستكون فقط عند وزارتيْ الصناعة والتجارة والتموين والاستثمار.

وأشار إلى أنّ منتصف العام المقبل سيشهد إطلاق خدمات ما بعد الاستثمار، وبما ينعكس على استقطاب استثمارات جديدة ونمو القائم منها، لافتاً إلى حرص الحكومة على تبنّي القضايا التي تهم القطاع الخاص وفق الإمكانيات.

بدوره اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي حرص الوزارة على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي وبما يسهم في زيادة نموه وقدرته على التشغيل والتوظيف.

وبين الشمالي ان الوزارة قامت اخيرا بتوقيع اتفاقيات منح مالية غير مستردة مع شركات صناعية ضمن ثلاثة برامج يدعمها صندوق دعم وتطوير الصناعة وهي تحديث المنشآت الصناعية وترويج الصادرات وضمان ائتمان الصادرات.

واشار الى ان الوزارة ستوقع قبل نهاية العام اتفاقيات مع شركات صناعية ضمن برنامج الحوافز المبني على المخرجات والذي يتبع ايضا لصندوق دعم وتطوير الصناعة، مبينا ان الوزارة تعول كثيرا على هذا البرنامج لأن حجم الدعم للشركات كبير.

ولفت الى ان الوزارة بصدد اعداد سياسة صناعية جديدة تختلف عن السابق من حيث اهدافها ومواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذ الحكومي لها والتي تركز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

واوضح الشمالي ان الوزارة ستقوم برفع تقارير حول تقدم سير العمل بالاستراتيجية الوطنية للتصدير التي تم اطلاقها مطلع العام الحالي الى الفريق الاقتصادي الوزاري، مؤكدا اهمية الاستراتيجية في نمو الصادرات الوطنية من خلال تنويع قاعدة المنتجات والاسواق.

واكد حرص الوزارة على تنفيذ قرار حصر المشتريات الحكومية بالصناعة الوطنية في حال توفر ثلاثة منتجات محلية ومنحها الافضلية في حال عدم توفر ثلاثة منتجات محلية.

بدوره اشار رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الى ان القطاع الصناعي يشهد اليوم شراكة حقيقية مع القطاع العام لاسيما وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ما انعكس على مصلحة الاقتصاد الوطني لجهة زيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.

ولفت الجغبير الى الجهد الكبير الذي يبذله القطاع الصناعي لدعم اهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان غاشم من قبل دولة الاحتلال الاسرائيلي، مشيرا الى ان قيمة التبرعات العينية من الادوية والمستلزمات الطبية وصلت الى 10 ملايين دولار.

وشدد على ضرورة الحذر في التعامل مع المصانع الأردنية على أرضنا؛ "فلا نريد أن نؤذي صناعات أردنية تشغّل أردنيين ومدخلات إنتاجها أردنية"، مؤكدا ضرورة التمييز بين المصانع المحلية القائمة بالمملكة والتي تشغّل العمالة الأردنية وتعتمد مدخلات الإنتاج المُصنّعة بالمملكة، وتلك المصانع القائمة بالدول الأخرى.

واشار الجغبير الى ان 80 بالمئة من المنتجات التي تباع بأسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية هي من الصناعة الأردنية.

وخلال اللقاء طرح اعضاء مجلس ادارة الغرفة العديد من القضايا التي تهم الصناعة وفي مقدمتها ما يتعلق باجراءات وزارة البيئة والصعوبات التي تواجه المصانع لاسيما التراخيص، الى جانب التفتيش على المنتجات التي تدخل السوق المحلية ونظام استعمالات الاراضي ولجان التفتيش على المنشآت الصناعية وكلف فحص العينات وتعدد الجهات الرقابية.

واشاروا الى قضايا تتعلق بالمعاملة بالمثل واغراق السوق المحلية ببضائع مستوردة تؤثر على المنتجات الاردنية، ونقص العمالة الماهرة ببعض المهن، وتسهيل اجراءات استيراد مدخلات الانتاج، والمستحقات المالية المتأخرى ، وتعزيز منح الافضلية للصناعة الاردنية بالعطاءات الحكومية.

وشددوا على اهمية توحيد جهات الاعتماد التي تمنح الشهادات وتأسيس لجنة للمكون المحلي ونظام التتبع الغذائي، والترويج للصناعة الاردنية بالاسواق غير التقليدية من خلال التعاون مع الغرف الصناعية.

--(بترا)

س ص/اح

02/11/2023 17:30:44