المغرب تعرب عن قلقها من تفاقم الأوضاع بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- جددت المملكة المغربية التي يرأس عاهلها جلالة الملك محمد السادس لجنة القدس، التعبير عن قلقها البالغ واستيائها العميق، في ظل استمرار الأعمال العسكرية المتصاعدة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وبحسب بيان للسفارة المغربية في عمان اليوم الخميس، قالت: بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من اندلاع المواجهات المسلحة، ما يزال استهداف المدنيين مستمرا مخلفا آلاف الضحايا من الأطفال والنساء، وعشـرات الآلاف من الجرحى والمنكوبين والمفقودين، واستمرار قصف دور العبادة والمستشفيات ومخيمات اللاجئين وآخرها مخيم جباليا، كما تزايد إطلاق الصواريخ والقذائف على المنشآت المدنية بشكل عشوائي، وإرغام أكثر من مليون شخص على النزوح.
وأكدت أن جميع هذه الأعمال التصعيدية الإسرائيلية تتنافى مع القانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة، وتنذر بتمدد الصـراع داخل الأراضي الفلسطينية واتساع رقعة العنف بشكل خطير ليشمل مناطق مجاورة، ما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
وأعربت عن الأسف وخيبة الأمل من تقاعس المجتمع الدولي وعدم تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته، وعجز الدول المؤثرة، عن وضع حد لهذا الوضع الكارثي، داعية إلى فتح ممرات إنسانية لتيسير دخول المساعدات بشكل سريع ومستدام وبدون عوائق، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وإرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية ينعش حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.
--(بترا)
ص خ/ ف م/اح
02/11/2023 17:18:42
MENAFN02112023000117011021ID1107362466
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