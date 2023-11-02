المغرب تعرب عن قلقها من تفاقم الأوضاع بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- جددت المملكة المغربية التي يرأس عاهلها جلالة الملك محمد السادس لجنة القدس، التعبير عن قلقها البالغ واستيائها العميق، في ظل استمرار الأعمال العسكرية المتصاعدة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وبحسب بيان للسفارة المغربية في عمان اليوم الخميس، قالت: بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من اندلاع المواجهات المسلحة، ما يزال استهداف المدنيين مستمرا مخلفا آلاف الضحايا من الأطفال والنساء، وعشـرات الآلاف من الجرحى والمنكوبين والمفقودين، واستمرار قصف دور العبادة والمستشفيات ومخيمات اللاجئين وآخرها مخيم جباليا، كما تزايد إطلاق الصواريخ والقذائف على المنشآت المدنية بشكل عشوائي، وإرغام أكثر من مليون شخص على النزوح.

وأكدت أن جميع هذه الأعمال التصعيدية الإسرائيلية تتنافى مع القانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة، وتنذر بتمدد الصـراع داخل الأراضي الفلسطينية واتساع رقعة العنف بشكل خطير ليشمل مناطق مجاورة، ما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وأعربت عن الأسف وخيبة الأمل من تقاعس المجتمع الدولي وعدم تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته، وعجز الدول المؤثرة، عن وضع حد لهذا الوضع الكارثي، داعية إلى فتح ممرات إنسانية لتيسير دخول المساعدات بشكل سريع ومستدام وبدون عوائق، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وإرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية ينعش حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.

--(بترا)

ص خ/ ف م/اح

02/11/2023 17:18:42