إعادة تفعيل الهوية الرقمية للمستخدمين الجدد لتطبيق سند

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، عن إعادة خدمة تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين والمستخدمين الجدد لاستخدام تطبيق سند، المنصة الموحدة لجميع الخدمات الحكومية الرقمية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إنه يمكن للمواطن بعد تفعيل الهوية الرقمية الاطلاع على المستندات والوثائق الرقمية والمعلومات الشخصية الرقمية الخاصة به، وإجراء العديد من الخدمات الحكومية الرقمية في أي وقت وأي مكان.
وأشارت إلى أنه يمكن تفعيل الهوية الرقمية عن طريق الذهاب إلى أقرب محطة من محطات سند المنتشرة في جميع محافظات المملكة، أو استخدام التطبيق البنكي لعدد من البنوك التالية: ( العربي، الإسكان، الاتحاد، كابيتال).
--(بترا)
غ ح/ ف م/اح
02/11/2023 17:11:00
MENAFN02112023000117011021ID1107362465
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