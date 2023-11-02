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إعادة تفعيل الهوية الرقمية للمستخدمين الجدد لتطبيق سند

11/2/2023 2:34:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، عن إعادة خدمة تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين والمستخدمين الجدد لاستخدام تطبيق سند، المنصة الموحدة لجميع الخدمات الحكومية الرقمية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إنه يمكن للمواطن بعد تفعيل الهوية الرقمية الاطلاع على المستندات والوثائق الرقمية والمعلومات الشخصية الرقمية الخاصة به، وإجراء العديد من الخدمات الحكومية الرقمية في أي وقت وأي مكان.
وأشارت إلى أنه يمكن تفعيل الهوية الرقمية عن طريق الذهاب إلى أقرب محطة من محطات سند المنتشرة في جميع محافظات المملكة، أو استخدام التطبيق البنكي لعدد من البنوك التالية: ( العربي، الإسكان، الاتحاد، كابيتال).
--(بترا)
غ ح/ ف م/اح
02/11/2023 17:11:00

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