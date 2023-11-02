1.641 مليار أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الثاني(بترا)- قال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان مازن الوظائفي، إن 97 بالمئة من الشركات المدرجة في بورصة عمان وعددها 168 شركة، زودت البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 2023/09/30 ضمن المهلة المحددة من خلال نظام الافصاح الالكتروني (XBRL).
وأشار إلى أن هذه النسبة المرتفعة تُظهر مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، وتعكس التزام الشركات بمبادئ ومعايير الافصاح والشفافية بشكل عام.
وأضاف، وفقاً لتعليمات إدراج الأوراق المالية في شركة بورصة عمان؛ يتوجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة من قبل مدقق حساباتها، وذلك خلال المدة المحددة، مؤكداً أن البورصة عممت البيانات المالية من خلال موقع البورصة الإلكتروني ضمن التعاميم والافصاحات (بيانات ربع سنوية).
وقال، إن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات المذكورة لثلاثة أرباع العام الحالي انخفضت لتصل إلى1.641 مليار دينار، مقارنة مع نحو 1.998 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2022 بانخفاض نسبته 17.6بالمئة.
كما انخفضت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى2.311 مليار دينار للفترة نفسها نت العام الحالي مقارنة مع 2.705 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2022، أي بانخفاض نسبته 14.6بالمئة.
ومن الناحية القطاعية، ارتفعت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات التي سلمت بياناتها بنسبة 32.9بالمئة، في حين انخفضت أرباح قطاع الخدمات بنسبة بلغت 24.2بالمئة، كما انخفضت أرباح قطاع الصناعة بنسبة 47.3بالمئة.
وأشار الى أن التراجع في هذه النسب نسبي كون المقارنة في ضوء تحقيق العديد من الشركات المدرجة أرباحاً قياسية وغير مسبوقة في عام 2022، والأرباح المتحققة لهذه الفترة من عام 2023 مرتفعة إذا ما قورنت بسنوات سابقة في ضوء الاستقرار المالي والنقدي وتحسن العديد من مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ارتفاع عدد الشركات الرابحة لثلاثة أرباع الأولى لهذا العام ليصل إلى 112 شركة مقارنة مع 106 شركات لعام 2022.
كما انخفض عدد الشركات التي حققت خسارة لتصل إلى 51 شركة مقارنة مع 57 شركة لعام 2022، كما أن هناك العديد من القطاعات الفرعية التي حققت ارتفاعاً، حيث سجل كل من قطاعات الصناعات الهندسية والإنشائية، والفنادق والسياحة، والعقارات، والخدمات المالية المتنوعة، والصناعات الكهربائية، والتأمين، والبنوك، والصناعات الكيماوية ارتفاعاً.
وأوضح أن شركة المتوسط والخليج للتأمين- الأردن لم تقم بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 2023/09/30 ضمن المهلة المحددة، وعليه، قامت البورصة بإيقاف التداول بأسهم الشركة المشار إليها أعلاه اعتباراً من صباح أمس الأربعاء وسيستمر الإيقاف لحين قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة، وذلك استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها.
--(بترا)
رش/ ف م/اح
02/11/2023 17:09:23
MENAFN02112023000117011021ID1107362464
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