1.641 مليار أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الثاني(بترا)- قال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان مازن الوظائفي، إن 97 بالمئة من الشركات المدرجة في بورصة عمان وعددها 168 شركة، زودت البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 2023/09/30 ضمن المهلة المحددة من خلال نظام الافصاح الالكتروني (XBRL).

وأشار إلى أن هذه النسبة المرتفعة تُظهر مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، وتعكس التزام الشركات بمبادئ ومعايير الافصاح والشفافية بشكل عام.

وأضاف، وفقاً لتعليمات إدراج الأوراق المالية في شركة بورصة عمان؛ يتوجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة من قبل مدقق حساباتها، وذلك خلال المدة المحددة، مؤكداً أن البورصة عممت البيانات المالية من خلال موقع البورصة الإلكتروني ضمن التعاميم والافصاحات (بيانات ربع سنوية).

وقال، إن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات المذكورة لثلاثة أرباع العام الحالي انخفضت لتصل إلى1.641 مليار دينار، مقارنة مع نحو 1.998 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2022 بانخفاض نسبته 17.6بالمئة.

كما انخفضت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى2.311 مليار دينار للفترة نفسها نت العام الحالي مقارنة مع 2.705 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2022، أي بانخفاض نسبته 14.6بالمئة.

ومن الناحية القطاعية، ارتفعت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات التي سلمت بياناتها بنسبة 32.9بالمئة، في حين انخفضت أرباح قطاع الخدمات بنسبة بلغت 24.2بالمئة، كما انخفضت أرباح قطاع الصناعة بنسبة 47.3بالمئة.

وأشار الى أن التراجع في هذه النسب نسبي كون المقارنة في ضوء تحقيق العديد من الشركات المدرجة أرباحاً قياسية وغير مسبوقة في عام 2022، والأرباح المتحققة لهذه الفترة من عام 2023 مرتفعة إذا ما قورنت بسنوات سابقة في ضوء الاستقرار المالي والنقدي وتحسن العديد من مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ارتفاع عدد الشركات الرابحة لثلاثة أرباع الأولى لهذا العام ليصل إلى 112 شركة مقارنة مع 106 شركات لعام 2022.

كما انخفض عدد الشركات التي حققت خسارة لتصل إلى 51 شركة مقارنة مع 57 شركة لعام 2022، كما أن هناك العديد من القطاعات الفرعية التي حققت ارتفاعاً، حيث سجل كل من قطاعات الصناعات الهندسية والإنشائية، والفنادق والسياحة، والعقارات، والخدمات المالية المتنوعة، والصناعات الكهربائية، والتأمين، والبنوك، والصناعات الكيماوية ارتفاعاً.

وأوضح أن شركة المتوسط والخليج للتأمين- الأردن لم تقم بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 2023/09/30 ضمن المهلة المحددة، وعليه، قامت البورصة بإيقاف التداول بأسهم الشركة المشار إليها أعلاه اعتباراً من صباح أمس الأربعاء وسيستمر الإيقاف لحين قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة، وذلك استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها.

--(بترا)

رش/ ف م/اح

02/11/2023 17:09:23