رئيس النواب يلتقي مجلس النزاهة ورئيس ديوان المحاسبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن المجلس يثمن عاليا ما أنجزته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للوطن، ودعم المجلس للهيئة في حرصها على صون المال العام، مشيرا الى أنها محط تقدير واهتمام الجميع.

وبين الصفدي خلال زيارته والمكتب الدائم لمجلس النواب وعدد من رؤساء اللجان اليوم الخميس، أن للهيئة أدوارا مهمة في تحقيق النزاهة وتطبيق معاييرها وضمان سيادة القانون الذي يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني ، ضرورة أن يطبق على الجميع ما يدفعنا جميعا لتكثيف الجهود الوطنية لتكريس مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص .

وتطرق الصفدي خلال اللقاء الى أهمية دور ديوان المحاسبة الرقابي بحضور رئيسه الدكتور راضي الحمادين، مؤكدا أن مجلس النواب يدعم الاستقلال المطلق للديوان والهيئة لدورهما الرقابي .

وأشار إلى أن مجلس النواب يولي تقرير ديوان المحاسبة الأهمية القصوى وأن أعضاء مجلس النواب حريصون على مناقشة ومتابعة جميع الاستيضاحات والمخالفات التي ترد في تقريره .

من جهته أكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، أن ترسيخ قيم النزاهة ونبذ أفعال الفساد ومكافحته مسؤولية مجتمعية وليست حكرا على مؤسسة بذاتها، معربا عن تقديره لمجلس النواب على هذه المبادرة التي جمعت الجهات الرقابية معا للحديث عن تعزيز الدور الرقابي وتبادل الآراء لرفع سوية التنسيق بينها.

وقدم حجازي شرحا موجزا عن أبرز إنجازات الهيئة وجهودها في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، ودورها في ترسيخ معايير النزاهة الوطنية لدى كافة شرائح المجتمع، مشيرا إلى ارتفاع نسبة توافق مخرجات القضايا التحقيقية المحالة من الهيئة إلى الادعاء العام مع أحكام القضاء بنسبة وصلت إلى أكثر من 83 بالمئة.

وقال، إن الهيئة تسعى للوصول إلى تحقيق رؤيتها المتمثلة ببيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد، من خلال ثلاثة محاور هي تعزيز النزاهة والوقاية، وإنفاذ القانون، وبناء القدرات المؤسسية.

واستعرض حجازي أهم التحديات التي تواجهها الهيئة وفي مقدمتها الحاجة للاستقلال المالي والإداري لتتمكن من تلبية احتياجاتها من الموارد البشرية والاستعانة بالخبرات النوعية المتميزة من ذوي التخصصات النادرة، ويكون لها حرية اختيار الكوادر المؤهلة للقيام بواجبهم الوطني والوظيفي على أكمل وجه.

وأكد أن الهيئة تميز بين الخطأ العادي غير المقصود وبين الجريمة المقصودة، داعيا المسؤولين والموظفين إلى عدم التردد باتخاذ القرارات السليمة.

من جانبه، تحدث النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة عن أهمية سد الثغرات في تشريعات مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الترهل الإداري سبب في الفساد الإداري وتكريس ثقافة الواسطة والمحسوبية.

وأشار النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يحيى عبيدات، إلى أن ضعف المساءلة والمحاسبة يؤدي إلى الترهل الإداري والفساد الإداري .

في حين أشار رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور نمر العبادي، إلى القضايا الواردة في تقرير الديوان التي تم إحالتها إلى هيئة النزاهة.

ودعت مساعدة رئيس مجلس النواب الدكتورة فايزة عضيبات، إلى ضرورة تجويد التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد كي ينعكس ذلك إيجابا على أداء مؤسسات الرقابة، في حين أكدت مساعدة رئيس المجلس النائب ميادة شريم، ضرورة معالجة الترهل والفساد الإداري في المؤسسات لأن الإدارة الجيدة تحد من تأثير الواسطة في المجتمع .

وتحدث رئيس اللجنة القانونية النائب الدكتور غازي الذنيبات، عن بعض الجوانب التشريعية لأداء مؤسسات الرقابة، وتفعيل مدونات السلوك الوظيفي في مختلف مؤسسات الدولة، فيما أشار رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب المهندس يزن شديفات، إلى أهمية ألا تعيق الرقابة الإنجاز ، مؤكدا ضرورة حماية الموظف العام خاصة في ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة.

من جانبه، أشاد الحمادين بتفهم وتعاون مجلس النواب مع مخرجات الديوان والهيئة، متطلعا إلى مزيد من التعاون بينهم جميعا.

وحضر اللقاء نائب رئيس الهيئة سامي سلايطة، وأعضاء المجلس سعد شهاب ، حازم المجالي ، ناصر القاضي وأمين عام الهيئة عاصم الطراونة ..

--(بترا)

ب ص/ ف م

02/11/2023 16:36:23