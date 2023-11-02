الصفدي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الصيني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالاً هاتفياً اليوم الخميس من وزير الخارجية الصيني وانغ يي، لبحث ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة لوقف الحرب المستعرة على ‎غزة وما تنتجه من كارثة إنسانية.

وأكد الصفدي ضرورة وقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وانتهاكاتها المتكررة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة القيم الإنسانية، وضرورة الالتزام بإرادة المجتمع الدولي الذي طالب بوقف الحرب في القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يدعو لحماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

--(بترا)

ص خ/م ف/اح

02/11/2023 16:20:40