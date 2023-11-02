الصفدي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الصيني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالاً هاتفياً اليوم الخميس من وزير الخارجية الصيني وانغ يي، لبحث ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة لوقف الحرب المستعرة على غزة وما تنتجه من كارثة إنسانية.
وأكد الصفدي ضرورة وقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وانتهاكاتها المتكررة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة القيم الإنسانية، وضرورة الالتزام بإرادة المجتمع الدولي الذي طالب بوقف الحرب في القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يدعو لحماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.
--(بترا)
ص خ/م ف/اح
02/11/2023 16:20:40
MENAFN02112023000117011021ID1107362462
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