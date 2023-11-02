أمانة النواب: 7 كتل نيابية تضم 118 نائبًا و 12 مستقلاً

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عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- قال أمين عام مجلس النواب عواد الغويري، إن الكتل النيابية، سلمت أسماء أعضائها إلى الأمانة العامة، وفقاً لأحكام المادة 26 من النظام الداخلي.

وأضاف الغويري، "بلغ عدد الكتل التي تشكلت في الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب التاسع عشر 7، ضمت في عضويتها 118 نائباً هي: العدالة، القرار المستقب ، الائتلاف الوطني، التيار الديموقراطي، البرنامج، العهد، إضافة الى 11 نائبًا مستقلًا".

وأوضح الغويري أن هذا الإجراء يأتي استكمالاً لمتطلبات تشكيل الكتل والائتلافات النيابية وفق أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي تم بموجبه تنظيم وتشكيل الكتل والائتلافات على أن لا يقل عدد أعضاء الكتلة الواحدة عن 10 بالمئة من عدد أعضاء المجلس، كما يحق لكتلتين أو أكثر تشكيل ائتلاف نيابي.

وضمت كتلة القرار في عضويتها 21 نائبا: ميرزا بولاد (رئيسا)، سليمان القلاب، عطا ابداح ، هايل عياش ، عبد الرحيم المعايعة الازايدة ،عبد المحسيري ، مجدي اليعقوب ، محمد الظهراوي ، فراس العجارمة ، عبد الحليم مروان الحمود ، هيثم الزيادين ، يزن الشديفات ، خلدون الشويات ،غازي الذنيبات ، خليل عطية ،حابس الشبيب ،ايمن المدانات ،زينب البدول، علي الغزاوي ، جميل الحشوش ، وفليحة السبيتان

وضمت كتلة العدالة النيابية في عضويتها 26 نائبا هم : مجحم الصقور رئيسا ، احمد الصفدي ، زهير السعيدين ، راشد الشوحة ، فايز بصبوص ، هادية السرحان ،عبير الجبور ، ضرار الداود ، احمد عشا ، خلدون حينا ، طلال النسور ، محمد الهلالات ، عارف السعايدة ، سلامه البلوي ، محمد جرادات ، عبد الرحمن العوايشة ،محمد المحارمة ، حسين الحراسيس ، خالد البستنجي ، غازي البداوي ، عائشة الحسنات ، روعه الغرابلي ، اسماعيل المشاقبة ، فواز الزعبي ، وائل رزوق ، وعبد السلام الذيابات.

فيما ضمت كتلة المستقبل في عضويتها 16 نائبا: اندريه حواري رئيسا ، عبدالله ابو زيد ، مروه الصعوب ، فادي العدوان ، احمد السراحنة ، ريما العموش ، عمر الزيود ، صالح الوخيان ، ضرار الحراسيس ، نضال الحياري ، عبدالله عواد، ميادة شريم ، سالم الضمور ، عبدالسلام الخضير ، طالب الصرايره ، وشادي فريج .

فيما ضمت كتلة الائتلاف الوطني في عضويتها 15 نائبا هم : محمد السعودي رئيسا ، محمد العلاقمة ، تيسير كريشان، نمر العبادي ، احمد الخلايلة ، عوده النوايشة ، محمد الخلايلة ، رمزي العجارمة ، خالد الشلول ،علي الطراونة ، جعفر الربابعة ، امغير الدعجة ، نواف الخوالدة ، اسماء صالح الرواحنة ، سالم العمري.

وضمت كتلة التيار الديموقراطي في عضويتها 14 هم : ايمن المجالي رئيسا ، خير ابو صعيليك ،خالد أبو حسان ،محمد الغويري ،محمود الفرجات ، بلال المومني ، رائد الظهراوي،آمال الشقران ،اسامه القوابعة ،محمد المرايات ،محمد شطناوي، عبيد ياسين ، عمر العياصرة ، وعبد المنعم العودات.

كما ضمت كتلة البرنامج في عضويتها 13 نائبا هم: "فريد حداد رئيسا ، فايزة عضيبات ، زيد العتوم ، عيد النعيمات ،سليمان أبو يحيى ، دينا البشير ، فراس القضاة ،ماجد الرواشدة ، تمام الرياطي ، عمر النبر ،صفاء المومني ، نواش القواقزه ، محمد العكور.

وضمت كتلة العهد النيابية في عضويتها 13 نائبا هم : يحيى عبيدات رئيسا ، ناجح العدوان ،اسلام الطباشات ، محمد العبابنة ،محمد بني ياسين ،بسام الفايز ، توفيق المراعية ، غازي عوده السرحان ، نصار القيسي ، نصار الحيصة ، ذياب المساعيد ، رائد السميرات ، وصالح أبو تايه.

والنواب المستقلون الذين لم ينضموا إلى أي كتلة وعددهم 11 نائباً هم: عبدالكريم الدغمي ، موسى هنطش ، أيوب خميس ، صالح العرموطي ، ينال الفريحات ، عدنان مشوقه ، احمد القطاونة ، محمد علي ابو صعيليك، عماد العدوان، حسن الرياطي ، رهق الزواهرة ، وعلي الخلايلة.

-(بترا)

م خ/ ف م/اح

02/11/2023 16:19:12