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لبنان يطالب الأمم المتحدة بالتحرك لوقف مجازر إسرائيل في غزة

11/2/2023 2:34:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 2 تشرين الثاني (بترا)- دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي خلال اجتماع مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا ورونيكا، "الأمم المتحدة إلى التحرك الفوري لوقف المجازر الإسرائيلية في غزة".
وبحسب بيان للحكومة اللبنانية، قال ميقاتي"إننا مع السلام ونبذل كل المساعي لوقف إطلاق النار في غزة، ووقف التعديات الإسرائيلية على جنوب لبنان".
من جهتها عبرت رونيكا عن تقديرها للحكومة اللبنانية لتمسكها بالقرارات الدولية ومن بينها القرار 1701، ودعوتها لوقف الحرب في غزة، ودعوة الرئيس ميقاتي إلى حل الصراع العربي الإسرائيلي في أطر جديدة تضمن حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة.
وأشارت إلى أن مجلس الأمن سيعقد جلسة في 22 الشهر الحالي بشأن القرار الأممي 1701.
بدوره، دعا وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب "الدول الغربية وأصدقاء إسرائيل، إلى الضغط عليها لوقف تهديداتها اللفظية بتدمير لبنان واعتداءاتها العسكرية على الجنوب اللبناني".
--(بترا)
م ف/اح
02/11/2023 16:11:10

MENAFN02112023000117011021ID1107362460

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