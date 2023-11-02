لبنان يطالب الأمم المتحدة بالتحرك لوقف مجازر إسرائيل في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 2 تشرين الثاني (بترا)- دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي خلال اجتماع مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا ورونيكا، "الأمم المتحدة إلى التحرك الفوري لوقف المجازر الإسرائيلية في غزة".
وبحسب بيان للحكومة اللبنانية، قال ميقاتي"إننا مع السلام ونبذل كل المساعي لوقف إطلاق النار في غزة، ووقف التعديات الإسرائيلية على جنوب لبنان".
من جهتها عبرت رونيكا عن تقديرها للحكومة اللبنانية لتمسكها بالقرارات الدولية ومن بينها القرار 1701، ودعوتها لوقف الحرب في غزة، ودعوة الرئيس ميقاتي إلى حل الصراع العربي الإسرائيلي في أطر جديدة تضمن حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة.
وأشارت إلى أن مجلس الأمن سيعقد جلسة في 22 الشهر الحالي بشأن القرار الأممي 1701.
بدوره، دعا وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب "الدول الغربية وأصدقاء إسرائيل، إلى الضغط عليها لوقف تهديداتها اللفظية بتدمير لبنان واعتداءاتها العسكرية على الجنوب اللبناني".
--(بترا)
م ف/اح
02/11/2023 16:11:10
MENAFN02112023000117011021ID1107362460
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