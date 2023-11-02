Friday, 03 November 2023 01:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا تنسحب رسميا من اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية

11/2/2023 2:34:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 2 تشرين الثاني (بترا)- قال الكرملين اليوم الخميس، إن الرئيس فلاديمير بوتين وقع على قانون تسحب بموجبه روسيا تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وبحسب بيان للكرملين تم نشر الوثيقة على موقع المعلومات القانونية الرسمية، لافتا إلى أن "سحب التصديق على المعاهدة يجعل الوضع متساويا في مجال التجارب النووية لموسكو وواشنطن التي لم تصدق قط على هذه الوثيقة".
--(بترا)
س ح/م ف/اح
02/11/2023 16:09:00

MENAFN02112023000117011021ID1107362459

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث