روسيا تنسحب رسميا من اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 2 تشرين الثاني (بترا)- قال الكرملين اليوم الخميس، إن الرئيس فلاديمير بوتين وقع على قانون تسحب بموجبه روسيا تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وبحسب بيان للكرملين تم نشر الوثيقة على موقع المعلومات القانونية الرسمية، لافتا إلى أن "سحب التصديق على المعاهدة يجعل الوضع متساويا في مجال التجارب النووية لموسكو وواشنطن التي لم تصدق قط على هذه الوثيقة".

--(بترا)

س ح/م ف/اح

02/11/2023 16:09:00