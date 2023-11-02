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مقتل ضابطين إسرائيليين وإصابة 7 في غزة

11/2/2023 2:34:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 2 تشرين الثاني (بترا)- قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن المقدم سلمان حبكة 33 عاما قتل الليلة في معركة غزة، وأصيب 4 جنود بجروح خطيرة هم: ضابط من اللواء 679، وضابط من لواء جفعاتي، وجندي من الكتيبة 614 من مدرسة الهندسة القتالية، ومجندة من لواء جفعاتي.
وأضاف في وقت سابق اليوم، إن ضابطا آخر برتبة مقدم يشغل منصب قائد الكتيبة 53 قتل وأصيب 3 جنود آخرين بجروح خطيرة في الاشتباكات الدائرة شمال قطاع غزة.
--(بترا)
م ف/ اح
02/11/2023 16:07:23

MENAFN02112023000117011021ID1107362458

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