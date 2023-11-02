مقتل ضابطين إسرائيليين وإصابة 7 في غزة

مقتل ضابطين إسرائيليين وإصابة 7 في غزة
التاريخ
11/2/2023 2:34:32 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 2 تشرين الثاني (بترا)- قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن المقدم سلمان حبكة 33 عاما قتل الليلة في معركة غزة، وأصيب 4 جنود بجروح خطيرة هم: ضابط من اللواء 679، وضابط من لواء جفعاتي، وجندي من الكتيبة 614 من مدرسة الهندسة القتالية، ومجندة من لواء جفعاتي.
وأضاف في وقت سابق اليوم، إن ضابطا آخر برتبة مقدم يشغل منصب قائد الكتيبة 53 قتل وأصيب 3 جنود آخرين بجروح خطيرة في الاشتباكات الدائرة شمال قطاع غزة.
--(بترا)
م ف/ اح
02/11/2023 16:07:23
MENAFN02112023000117011021ID1107362458
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