غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 9061

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 2 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت مصادر صحية رسمية في قطاع غزة اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 9061 شهيدا و32 ألف مصاب، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة في 24 ساعة ارتقى ضحيتها 256 شهيدا.

وشددت المصادر على ضرورة توفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية إلى غزة بشكل عاجل، محذرة من كارثة صحية وشيكة بسبب قرب توقف مولد مستشفى الشفاء عن العمل.

وأكد مدير عام المستشفيات في غزة أن أجهزة غسل الكلى في المستشفى الإندونيسي قد تتوقف بسبب نقص الوقود، مشيرا إلى أن 70 بالمئة، من خدمات المستشفى مهددة بالتوقف بسبب تعطل المولدات لنفاد الوقود.

--(بترا)

رصد/رس/ ف م/اح

02/11/2023 16:00:46