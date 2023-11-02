غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 9061

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 2 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت مصادر صحية رسمية في قطاع غزة اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 9061 شهيدا و32 ألف مصاب، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة في 24 ساعة ارتقى ضحيتها 256 شهيدا.
وشددت المصادر على ضرورة توفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية إلى غزة بشكل عاجل، محذرة من كارثة صحية وشيكة بسبب قرب توقف مولد مستشفى الشفاء عن العمل.
وأكد مدير عام المستشفيات في غزة أن أجهزة غسل الكلى في المستشفى الإندونيسي قد تتوقف بسبب نقص الوقود، مشيرا إلى أن 70 بالمئة، من خدمات المستشفى مهددة بالتوقف بسبب تعطل المولدات لنفاد الوقود.
--(بترا)
رصد/رس/ ف م/اح
02/11/2023 16:00:46
MENAFN02112023000117011021ID1107362457
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