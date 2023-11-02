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الخارجية: وصول طائرة الإجلاء الأولى لأردنيين من قطاع غزة

11/2/2023 2:34:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 2 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول طائرة الإجلاء الأولى التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني حاملة على متنها 53 مواطناً أردنياً إلى مطار ماركا العسكري، والتي سيّرتها المملكة اليوم الخميس، إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بإجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، أن عمليات الإجلاء مستمرة طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة، لضمان إجلاء جميع المواطنين الأردنيين من غزة وبالسرعة الممكنة.
وجدد السفير القضاة دعوة المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع وحدة مركز العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: - 00962799562903- 00962799562471- 00962799562193 أو من خلال البريد الإلكتروني:‏-
--(بترا)
ص خ/ ف م/اح
02/11/2023 15:54:09

MENAFN02112023000117011021ID1107362456

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