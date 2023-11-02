الخارجية: وصول طائرة الإجلاء الأولى لأردنيين من قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 2 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول طائرة الإجلاء الأولى التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني حاملة على متنها 53 مواطناً أردنياً إلى مطار ماركا العسكري، والتي سيّرتها المملكة اليوم الخميس، إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بإجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، أن عمليات الإجلاء مستمرة طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة، لضمان إجلاء جميع المواطنين الأردنيين من غزة وبالسرعة الممكنة.
وجدد السفير القضاة دعوة المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع وحدة مركز العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: - 00962799562903- 00962799562471- 00962799562193 أو من خلال البريد الإلكتروني:-
--(بترا)
ص خ/ ف م/اح
02/11/2023 15:54:09
MENAFN02112023000117011021ID1107362456
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