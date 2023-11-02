تربية الأغوار الجنوبية تطلق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار الجنوبية 2 تشرين الثاني (بترا) محمد العساسفة- أطلق مدير التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية عودة الضرابعة اليوم الخميس في مدرسة أم الهشيم الأساسية المختلطة جائزة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للياقة البدنية في دورتها الثامنة عشرة للعام 2023/2024.
وأشار الرابعة الى أهداف الجائزة، وأهميتها البدنية والصحية للطالب ودورها في صقل شخصيته وتنمية مواهبه، داعيا المشاركين في الجائزة إلى الالتزام بالتعليمات وتكوين ثقافة صحية رياضية.
وأكدت مديرة المدرسة رقية الدغيمات، أهمية الجائزة ودورها الإيجابي للصحة البدنية والعقلية، وإشغال الطلبة ببرامج هادفة، والكشف المبكر عن القدرات البدنية والفنية للطلبة.
وقدم رئيس قسم النشاطات التربوية أيمن الدغيمات، شرحا حول مهارات الجائزة التي تتضمن خمسة محاور هي، السرعة والرشاقة والمرونة وثني الذراعين وثني الجذع(المعدة) والضغط والتحمل.
--(بترا)
م ع/ ف م/اح
02/11/2023 15:33:39
MENAFN02112023000117011021ID1107362455
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