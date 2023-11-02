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تربية الأغوار الجنوبية تطلق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية

11/2/2023 2:34:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الأغوار الجنوبية 2 تشرين الثاني (بترا) محمد العساسفة- أطلق مدير التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية عودة الضرابعة اليوم الخميس في مدرسة أم الهشيم الأساسية المختلطة جائزة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للياقة البدنية في دورتها الثامنة عشرة للعام 2023/2024.
وأشار الرابعة الى أهداف الجائزة، وأهميتها البدنية والصحية للطالب ودورها في صقل شخصيته وتنمية مواهبه، داعيا المشاركين في الجائزة إلى الالتزام بالتعليمات وتكوين ثقافة صحية رياضية.
وأكدت مديرة المدرسة رقية الدغيمات، أهمية الجائزة ودورها الإيجابي للصحة البدنية والعقلية، وإشغال الطلبة ببرامج هادفة، والكشف المبكر عن القدرات البدنية والفنية للطلبة.
وقدم رئيس قسم النشاطات التربوية أيمن الدغيمات، شرحا حول مهارات الجائزة التي تتضمن خمسة محاور هي، السرعة والرشاقة والمرونة وثني الذراعين وثني الجذع(المعدة) والضغط والتحمل.
--(بترا)
م ع/ ف م/اح
02/11/2023 15:33:39

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