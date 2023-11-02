الدكتورة جراح رئيسا لجامعة العلوم التطبيقية الخاصة

الدكتورة جراح رئيسا لجامعة العلوم التطبيقية الخاصة
التاريخ
11/2/2023 2:34:18 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الخميس، الموافقة على تعيين الدكتورة سميحة سهيل شفيق جراح، رئيسا لجامعة العلوم التطبيقية الخاصة لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخه، وذلك بناءً على تنسيب مجلس أمناء الجامعة.
--(بترا)
أ ر/ ف م/اح
02/11/2023 15:26:52
MENAFN02112023000117011021ID1107362454
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