الدكتورة جراح رئيسا لجامعة العلوم التطبيقية الخاصة

عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الخميس، الموافقة على تعيين الدكتورة سميحة سهيل شفيق جراح، رئيسا لجامعة العلوم التطبيقية الخاصة لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخه، وذلك بناءً على تنسيب مجلس أمناء الجامعة. --(بترا) أ ر/ ف م/اح 02/11/2023 15:26:52

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