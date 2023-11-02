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الأونروا: 70 من موظفينا في قطاع غزة استشهدوا مع عائلاتهم منذ اندلاع الحرب

11/2/2023 2:34:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الخميس، إن 70 من معاونيها في قطاع غزة استشهدوا مع عائلاتهم منذ السابع من تشرين الأول الماضي، مجددة الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة في ظل ارتفاع عدد الضحايا المدنيين.
وأوضحت الوكالة الأممية
وبحسب وكالة "فرانس 24" أكد المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني لدى دخوله القطاع أمس الأربعاء "ستبقى الأونروا مع اللاجئين الفلسطينيين في غزة".
--(بترا)
رصد/ ف ق/ ف م/اح
02/11/2023 15:19:02

MENAFN02112023000117011021ID1107362453

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