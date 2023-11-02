الأونروا: 70 من موظفينا في قطاع غزة استشهدوا مع عائلاتهم منذ اندلاع الحرب

الأونروا: 70 من موظفينا في قطاع غزة استشهدوا مع عائلاتهم منذ اندلاع الحرب
التاريخ
11/2/2023 2:34:18 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الخميس، إن 70 من معاونيها في قطاع غزة استشهدوا مع عائلاتهم منذ السابع من تشرين الأول الماضي، مجددة الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة في ظل ارتفاع عدد الضحايا المدنيين.
وأوضحت الوكالة الأممية
وبحسب وكالة "فرانس 24" أكد المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني لدى دخوله القطاع أمس الأربعاء "ستبقى الأونروا مع اللاجئين الفلسطينيين في غزة".
--(بترا)
رصد/ ف ق/ ف م/اح
02/11/2023 15:19:02
MENAFN02112023000117011021ID1107362453
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