المبيضين يلتقي الناطقين الإعلاميين باسم الجامعات ومديري الإذاعات الجامعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- التقى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، الناطقين الإعلاميين باسم الجامعات الأردنية ومديري الإذاعات في الجامعات.

وأكد المبيضين خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحضور أمينها العام الدكتور مأمون الدبعي، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، أهمية دور الناطقين الإعلاميين باسم الجامعات والعاملين في دوائر العلاقات العامة والإعلام في نقل رسائل الجامعات التي تمثل شريحة واسعة ومهمة من المجتمع.

وأشار إلى أن وزارة الاتصال الحكومي معنية بموجب نظام التنظيم الإداري لها، بتمكين الناطقين الإعلاميين باسم الوزارات والمؤسسات الحكومية، وستعمل على التشبيك مع الناطقين باسم الجامعات بهدف تعزيز الرواية الرسمية لدى وسائل الإعلام وتسليط الضوء على خطط الحكومة وبرامجها في مختلف الصعد.

ولفت إلى أهمية إشراك العاملين في إعلام الجامعات بالدورات التدريبية التي تواكب التطورات التكنولوجية في قطاع الإعلام، والاستفادة من خبرات وتجارب أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات في مجال التدريب.

وتطرق المبيضين خلال اللقاء إلى الإذاعات الجامعية، مؤكدا أهمية دورها في إثراء المحتوى والتأثير في مجتمعاتها المحلية.

ولفت في هذا الصدد إلى ضرورة تطوير قدرات معدي ومقدمي البرامج الإذاعية وتنويع الدورات البرامجية فيها.

كما أكد المبيضين أهمية دور الإذاعات الجامعية في دعم التحديث السياسي وتناول الأحداث الراهنة في المنطقة، وفي مقدمتها الحرب على غزة، ودور جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وكان أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي قال، إن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص وزارة الاتصال الحكومي على تفعيل الرسالة الإعلامية للحكومة وإيصالها إلى جميع فئات المجتمع خصوصا طلبة الجامعات والعاملين في الجامعات من أعضاء هيئة تدريس وإداريين، مشيرا الى أن هذا اللقاء هو الأول من نوعه بين الناطق الرسمي باسم الحكومة والناطقين الإعلاميين باسم الجامعات .

وأشار الدبعي إلى أهمية اللقاء في ظل الظروف التي يمر بها العالم والأردن نتيجة العدوان الإسرائيلي على الأهل في غزة، وضرورة إيصال صورة الأردن وموقفه ملكا وحكومة وشعبا الداعم للأهل في فلسطين.

واستمع المبيضين إلى مداخلات الناطقين باسم الجامعات ومدراء الإذاعات الجامعية.

من جهتهم أكد الناطقون أهمية هذا اللقاء الذي يعقد للمرة الأولى مع وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبما يسهم في تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة والجامعات.

كما أكدوا أهمية دعم مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية ووقف الحرب على غزة، ومنع تهجير أهالي القطاع، مشيرين إلى ضرورة الانتباه للمصطلحات الإعلامية الواردة في الإعلام الغربي وانحيازها للرواية الإسرائيلية تجاه الحرب على غزة.

ولفتوا إلى أهمية رفد الإذاعات الجامعية بكوادر إعلامية، لتعزيز عملها وتطويره بشكل أكبر، وتوسيع نطاق انتشارها في المجتمع.

__(بترا)

هـ أ / ف م/اح





















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02/11/2023 15:25:28