المبيضين يلتقي الناطقين الإعلاميين باسم الجامعات ومديري الإذاعات الجامعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- التقى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، الناطقين الإعلاميين باسم الجامعات الأردنية ومديري الإذاعات في الجامعات.
وأكد المبيضين خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحضور أمينها العام الدكتور مأمون الدبعي، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، أهمية دور الناطقين الإعلاميين باسم الجامعات والعاملين في دوائر العلاقات العامة والإعلام في نقل رسائل الجامعات التي تمثل شريحة واسعة ومهمة من المجتمع.
وأشار إلى أن وزارة الاتصال الحكومي معنية بموجب نظام التنظيم الإداري لها، بتمكين الناطقين الإعلاميين باسم الوزارات والمؤسسات الحكومية، وستعمل على التشبيك مع الناطقين باسم الجامعات بهدف تعزيز الرواية الرسمية لدى وسائل الإعلام وتسليط الضوء على خطط الحكومة وبرامجها في مختلف الصعد.
ولفت إلى أهمية إشراك العاملين في إعلام الجامعات بالدورات التدريبية التي تواكب التطورات التكنولوجية في قطاع الإعلام، والاستفادة من خبرات وتجارب أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات في مجال التدريب.
وتطرق المبيضين خلال اللقاء إلى الإذاعات الجامعية، مؤكدا أهمية دورها في إثراء المحتوى والتأثير في مجتمعاتها المحلية.
ولفت في هذا الصدد إلى ضرورة تطوير قدرات معدي ومقدمي البرامج الإذاعية وتنويع الدورات البرامجية فيها.
كما أكد المبيضين أهمية دور الإذاعات الجامعية في دعم التحديث السياسي وتناول الأحداث الراهنة في المنطقة، وفي مقدمتها الحرب على غزة، ودور جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
وكان أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي قال، إن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص وزارة الاتصال الحكومي على تفعيل الرسالة الإعلامية للحكومة وإيصالها إلى جميع فئات المجتمع خصوصا طلبة الجامعات والعاملين في الجامعات من أعضاء هيئة تدريس وإداريين، مشيرا الى أن هذا اللقاء هو الأول من نوعه بين الناطق الرسمي باسم الحكومة والناطقين الإعلاميين باسم الجامعات .
وأشار الدبعي إلى أهمية اللقاء في ظل الظروف التي يمر بها العالم والأردن نتيجة العدوان الإسرائيلي على الأهل في غزة، وضرورة إيصال صورة الأردن وموقفه ملكا وحكومة وشعبا الداعم للأهل في فلسطين.
واستمع المبيضين إلى مداخلات الناطقين باسم الجامعات ومدراء الإذاعات الجامعية.
من جهتهم أكد الناطقون أهمية هذا اللقاء الذي يعقد للمرة الأولى مع وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبما يسهم في تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة والجامعات.
كما أكدوا أهمية دعم مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية ووقف الحرب على غزة، ومنع تهجير أهالي القطاع، مشيرين إلى ضرورة الانتباه للمصطلحات الإعلامية الواردة في الإعلام الغربي وانحيازها للرواية الإسرائيلية تجاه الحرب على غزة.
ولفتوا إلى أهمية رفد الإذاعات الجامعية بكوادر إعلامية، لتعزيز عملها وتطويره بشكل أكبر، وتوسيع نطاق انتشارها في المجتمع.
__(بترا)
هـ أ / ف م/اح
02/11/2023 15:25:28
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