التربية تعلن موعد تكميلية التوجيهي
التاريخ
11/2/2023 2:34:17 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023 / الامتحان التكميلي.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، سيكون أول أيام الامتحان الخميس الموافق 28 كانون الأول المقبل، وآخر أيام الامتحان الإثنين الموافق 15 كانون الثاني 2024، وستبدأ الجلسة الأولى عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، في حين تبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة الثانية ظهرًا.
--(بترا)
ع س / ف م/اح
02/11/2023 15:03:07
MENAFN02112023000117011021ID1107362450
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