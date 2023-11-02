29 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 2 تشرين الثاني (بترا)- استشهد 29 فلسطينيا على الأقل اليوم الخميس في قصف آخر لطيران الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف مدرسة في مخيم جباليا، ما أدى إلى إرتقاء 27 شهيدا، نقلت جميعها إلى المستشفى الأندونيسي.

وأشارت المصادر إلى استشهاد فلسطينيين آخرين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في مخيم جباليا وتم نقلهم إلى الإندونيسي في بيت لاهيا.

يذكر أن هذه المدرسة الثانية التي يستهدفها الاحتلال منذ صباح اليوم الخميس، حيث تم استهداف محيط مدرسة "أبو عاصي" التابعة للأونروا في مخيم الشاطئ غرب غزة التي تضم آلاف النازحين بعدد من الصواريخ، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

--(بترا)

رصد/رس/ ف م/اح

02/11/2023 15:00:31