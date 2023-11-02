29 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 2 تشرين الثاني (بترا)- استشهد 29 فلسطينيا على الأقل اليوم الخميس في قصف آخر لطيران الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف مدرسة في مخيم جباليا، ما أدى إلى إرتقاء 27 شهيدا، نقلت جميعها إلى المستشفى الأندونيسي.
وأشارت المصادر إلى استشهاد فلسطينيين آخرين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في مخيم جباليا وتم نقلهم إلى الإندونيسي في بيت لاهيا.
يذكر أن هذه المدرسة الثانية التي يستهدفها الاحتلال منذ صباح اليوم الخميس، حيث تم استهداف محيط مدرسة "أبو عاصي" التابعة للأونروا في مخيم الشاطئ غرب غزة التي تضم آلاف النازحين بعدد من الصواريخ، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة.
--(بترا)
رصد/رس/ ف م/اح
02/11/2023 15:00:31
MENAFN02112023000117011021ID1107362449
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