العجارمة: ما يحدث في غزة مقبرة جماعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- قال رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب فراس العجارمة، إن ما يجري في قطاع غزة كارثة انسانية، حيث تحول غزة إلى مقبرة جماعية جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم على القطاع.
وقال العجارمة في تصريح اليوم الخميس، إن العدوان الإسرائيلي له عواقب "كارثية" ودمر أحياء بكاملها، مؤكدًا ضرورة العمل على وقف فوري لإطلاق النار لوقف الدمار وتجنب "قتل المدنيين".
وأشار العجارمة إلى أن العدوان الاسرائيلي على غزة أسفر عن استشهاد ما يزيد على 8800 فلسطيني من أبناء القطاع حتى اليوم بينهم 3650 طفلا و2252 سيدة فيما وصل عدد المصابين إلى 22240 عدا عن تدمير البنية التحتية للقطاع الطبي والصحي.
--(بترا)
م خ/ ف م/اح
02/11/2023 14:55:51
MENAFN02112023000117011021ID1107362448
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