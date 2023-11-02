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العجارمة: ما يحدث في غزة مقبرة جماعية

11/2/2023 2:34:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- قال رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب فراس العجارمة، إن ما يجري في قطاع غزة كارثة انسانية، حيث تحول غزة إلى مقبرة جماعية جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم على القطاع.
وقال العجارمة في تصريح اليوم الخميس، إن العدوان الإسرائيلي له عواقب "كارثية" ودمر أحياء بكاملها، مؤكدًا ضرورة العمل على وقف فوري لإطلاق النار لوقف الدمار وتجنب "قتل المدنيين".
وأشار العجارمة إلى أن العدوان الاسرائيلي على غزة أسفر عن استشهاد ما يزيد على 8800 فلسطيني من أبناء القطاع حتى اليوم بينهم 3650 طفلا و2252 سيدة فيما وصل عدد المصابين إلى 22240 عدا عن تدمير البنية التحتية للقطاع الطبي والصحي.
--(بترا)
م خ/ ف م/اح
02/11/2023 14:55:51

MENAFN02112023000117011021ID1107362448

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