افتتاح المؤتمر الطبي الأردني الروماني لجمعية أطباء خريجي الجامعات الرومانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- مندوباً عن سمو الأميرة منى الحسين، افتتح رئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان الدكتور ياسين الحسبان اليوم الخميس، المؤتمر الثالث عشر الدولي والحادي عشر لجمعية أطباء خريجي الجامعات الرومانية.

وأكد الحسبان أهمية هذه المؤتمرات في تمكين العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات بما فيها العلمية والطبية، وتبادل الخبرات بين الأطباء.

وأشار إلى دور خريجي الجامعات الرومانية في تنمية وتعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكدا مكانة الأردن الطبية، وسمعته في جميع المجالات العلميّة ما جعله وجهة للاستشفاء والحصول على الخدمات الطبية والتمريضية المتقدمة.

بدوره، عرض رئيس جمعية أطباء خريجي الجامعات الرومانية الدكتور عبدالكريم العبادي، لدور الجمعية في تنمية الخبرات الطبية لأعضائها وتوفير الفرص اللازمة.

وقال، إن الجمعية وجدت لتكون نقطة مضيئة في توطيد العلاقات الأردنية الرومانية، واستمرارا للعلاقات الطبية، وتبادل إيفاد الطلبة، وتبادل الخبرات، والمؤتمرات، مشيرا الى أن وجود خريجي الجامعات الرومانية في المواقع العلمية والإدارية يزيد التواصل، ويحسن العلاقات ويساعد في تبادل الثقافة بين البلدين.

وأشار العبادي، إلى أننا نرى اليوم محصلة رؤى وجهود سمو الأميرة منى الحسين التي حققت إضافة نوعية في بناء الوطن؛ وإيجاد مركز إشعاع حضاري من خلال ترابط خريجي الجامعات الرومانية، وذلك استمرارا لجهود سموها، وأياديها البيضاء في جميع المجالات الطبية والتطوعية داخل الأردن وخارجه.

ولفت إلى اهتمام سمو الأميرة ورعايتها للجمعية، والاحترام والترحيب بها من الجهات الرومانية الأكاديمية والعلمية والسياسية ، لافتا الى اعتزام أعضاء الجمعية على الاستمرار بالنشاطات لاستقطاب الخريجين من رومانيا؛ لترجمة رؤى سموها في جعل هذا المؤتمر حقيقة واقعية، ونقطة وصل مهمة للاستمرار بالعلاقات الأردنية الرومانية.

من جهته، قال مقرر اللجنة العلميّة في جمعية أطباء خريجي الجامعات الرومانية الدكتور علاء الدين العمد، إن المؤتمر يشهد مشاركة علميّة واسعة من داخل الأردن وخارجه، ويشمل تخصصات عدة في المجالات الطبية، مؤكدًا استمرار عقد مثل هذه المؤتمرات للإسهام في تطور المجالات الطبية الأردنية، والاطلاع على كل ماهو جديد في عالم الطب، لرفع كفاءة الأطباء الأردنيين.

وقال السفير الروماني جورجي مايور، إن جمعية خريجي الجامعات الرومانية من الجمعيات المميزة، والمساهمة في تطور المجالات الطبية والعلمية من خلال عقدها المستمر للمؤتمرات الطبية؛ للتعرف على كل ما هو جديد في المجالات الطبية والعلمية، ودعم وتوطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.

وأشاد بجهود سمو الأميرة منى الحسين في تذليل العقبات للوصول إلى تطور المجالات الطبية والتشاركية الفعّالة بين البلدين، مباركًا لسموها نجاح المؤتمر، وإحساسها الدائم في استمرارية وتوطيد العلاقة بين البلدين.

وقال رئيس نادي خريجي الجامعات الرومانية الدكتور بسام الشبول، إن التعاون بين البلدين قائم منذ 5 عقود في جميع المجالات الصحية والعلاجية والعلمية والثقافية بدعم من قيادة البلدين، لافتا إلى أن عدد الخريجين من الجامعات الرومانية بلغ نحو 16 ألف خريج.

وأكد أن تولي العديد من خريجي الجامعات الرومانية مناصب قيادية في الأردن، ساهم في تنمية ورفع مستوى الكفاءة في العديد من المجالات، مشيرا الى التطلع لمزيد من التعاون بين البلدين وبما يعزز قيم الشراكة والصداقة، ويعود بالمنفعة والمصلحة المشتركة ويزيد متانة العلاقات المتجذرة منذ عقود.

وقال نقيب الأطباء زياد الزعبي، إن جمعية أطباء خريجي الجامعات الرومانية من أنشطة الجمعيات التي تجمع بين العلم وتوثيق الروابط بين البلدين، مؤكدًا دور خريجي الجامعات الرومانية في رفعة وتطور المجالات الطبية الأردنية.

وأضاف، إن النقابة أطلقت حملة لعلاج الجرحى الفلسطينيين حيث تطوع أكثر من 250 جراحًا لهذه المهمة، وجرى فتح باب التطوع ليصل العدد لأكثر من 900 جراح، لافتًا إلى أن مجلس النقباء قرر المساهمة في إقامة مستشفى ميداني في غزة ليساند المستشفى العسكري الميداني لمعالجة الجرحى، والاستعداد للتعاون مع المستشفيات الخاصة لمعالجة الجرحى في الأردن.

--(بترا)

ن ن/م ف/اح

02/11/2023 14:48:06