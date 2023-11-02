الخرابشة يناقش ورؤساء الغرف الصناعية مشاريع وبرامج الطاقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الثاني (بترا) - التقى وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الخميس ممثلي الغرف الصناعية في الاردن بحضور رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير لمناقشة احتياجات القطاع الصناعي من المشاريع والبرامج التي تقدمها الوزارة وتستهدف القطاع، سعيا من الوزارة لتفعيل قنوات التواصل مع الشركاء بهدف الوقوف على احتياجاتهم.

وأشار الخرابشة خلال اللقاء الى الخدمات العديدة التي تقدمها الوزارة للقطاع الصناعي منها تصميم واطلاق المرحلة الثالثة من برنامج دعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي منتصف العام الماضي خدمةً للقطاع باعتباره أكبر مشغل وداعم للاقتصاد الوطني.

وأشار الى ان البرنامج يهدف الى زيادة قدرة القطاع التنافسية في ظل ارتفاع كلف الإنتاج لتخفيف فاتورة الطاقة، وتمكينه من تنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة وتحقيق الاستدامة، حيث تم تطوير برنامج تمويلي متكامل ومميز بالشراكة مع عدة البنوك التجارية ونوافذ تمويلية وبإشراف البنك المركزي، وبالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض، وغرفة صناعة الأردن.

وحول تفاصيل البرنامج بين الخرابشة أنه يتم دعم دراسات التدقيق الطاقي للمصنع بنسبة 50% من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة، ليتم إقرار الدراسة فنياً و يتم منح القرض للمستفيد بسقف 350 الف دينار لتنفيذ المشروع، وبناء عليه يُمنح صاحب المصنع منحة تتمثل بدفع كافة الفوائد أو المرابحات المترتبة على القرض، و دفع تكلفة ضمان القرض لدى الشركة الأردنية لضمان القروض، وبحيث يحصل المصنع على التمويل دون أية أعباء إضافية على سيولته النقدية، ليتمكن المستفيد من دفع اقساط البنك على دفعات شهرية تمثل قيمة الوفر المتحقق من فاتورة الكهرباء لمصنعه، وخلال رحلة تنفيذ البرنامج يقوم الصندوق بالإشراف والمتابعة للمشروع وتقديم الرأي الفني والتقييم للبرنامج برمته، مشيرا الى ان هذه الآلية من شأنها تشجيع قطاع الصناعة في الاردن على تنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة المدعومة.

وحث الخرابشة ممثلي الصناعات على الاقبال والاستفادة من نظام التعرفة المرتبطة بالزمن أو ما يسمى بتعرفة وقت الاستخدام المطبق حاليا بقرار من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والذي يقدم تخفيضا اختياريا لثلاث شرائح منها قطاع الصناعات المتوسطة وضمن آلية احتساب التعرفة الكهربائية بناءً على الوقت الذي تم فيه استهلاك الطاقة، مشيرا الى ان النظام يستهدف تخفيض كلف الكهرباء على القطاعات فيما سيتم تقييم النتائج والأثر من التطبيق لإتاحة المجال مستقبلاً لتطبيقها على القطاعات الأخرى.

وإستعرض الخرابشة الفرص المتاحة أمام القطاع الصناعي للعمل ضمن ائتلاف لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة في جمهورية العراق الشقيق، مشيرا الى ان الشركات الاردنية تحظى بأولوية المشاركة في بناء محطات انتاج الطاقة من مصادر متجددة لدى الجانب العراقي وتبادل الخبرات.

وسجل ممثلو الغرف الصناعية ملاحظات تعكس النتائج الايجابية للمشاركة في برنامج دعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، والتحديات التي تواجه البعض والتي تحول دون قبولهم في البرنامح بسبب عدم انطباق الشروط، مشيرين الى ان التعرفة المرتبطة بالزمن لا تنعكس على بعض الصناعات في حالة التشغيل الكامل للمصنع خلال فترات الذروة وخارجها.

وعزا ممثلو غرف صناعية أسباب عدم الاقبال على برنامج دعم كفاءة الطاقة المقدم للقطاع الصناعي الى عدم وعي بعض اصحاب الصناعات بجدوى تطبيق دراسات التدقيق الطاقي، داعين الى الحصول على تسهيلات اكبر في اجراءات الحصول على القروض من الجهات التمويلية المعتمدة في البرنامج.

بدوره أشاد الجغبير بالبرامج والمشاريع الموجهة من الوزارة للقطاع الصناعي في الاردن، والجهود الرامية الى التخفيف من كلف الانتاج وفاتورة الطاقة على القطاع، مشيرا الى أن هذا يلمسه العاملون في القطاع وتتابعه غرفة صناعة الاردن بشكل حثيث.

كما أشاد مدير وحدة الطاقة والاستدامة البيئية في غرفة صناعة الأردن المهندس معن عياصرة ببرنامج دعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي المنفذ بالتعاون مع الوزارة، لافتا الى ان عدد المصانع المشاركة في مراحله السابقة بلغ 44 مصنعا أكملت جميعها تنفيذ دراسات التدقيق الطاقي مع الشركات الاستشارية، وبلغ عدد المصانع المتقدمة للمشاركة في البرنامج في مرحلته الثالثة 51 مصنعا.

وأكد عياصرة توجه غرفة صناعة الاردن لتنفيذ ورشات عمل في أربع محافظات بهدف اطلاع المصانع على برنامج دعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي ودعوة المصانع للاستفادة من الخدمات المقدمة بهدف تخفيض استهلاك الطاقة في منشآتهم.

من جانبها أكدت رئيس قسم المشاريع في صندوق الطاقة المتجددة في الوزارة المهندسة لينا مبيضين أن سقف دعم دراسات التدقيق الطاقي للمصنع تبلغ 10 آلاف دينار، لافتة الى أن أسس ومعايير الاستفادة من البرنامج تخضع باستمرار للمراجعة من قبل الوزارة بالتعاون مع مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن.

ويعتبر برنامج دعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي المقدم من الوزارة نوعا من الدعم الحكومي لقطاع الصناعات الوطنية ودعم حركة السوق والتشغيل، و هو برنامج ذو أهداف اقتصادية واجتماعية متناغمة، وتقدر التكلفة الإجمالية للمشاريع التي ستنفذ في المرحلة الثالثة منه بحوالي 10 ملايين دينار وسيترك البرنامج اثراً ملحوظاً في السوق وعلى القطاع الصناعي وعلى فاتورة الطاقة الوطنية بشكل عام.

--(بترا)

م ف/اح

02/11/2023 14:39:34