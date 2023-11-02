المالية الإسرائيلية: 2.5 مليار دولار تكلفة الحرب على غزة كل أسبوع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الثاني من تشرين الثاني (بترا) يحيى مطالقة- أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، أن كلفة الحرب الإسرائيلية على غزة بلغت حتى اليوم نحو 30 مليار شيكل (7.527 مليار دولار)، وستصل نسبة العجز في موازنة هذا العام إلى 4%، أي أربعة أضعاف ما كان مخططاً له عندما تمت الموافقة على ميزانية إسرائيل قبل خمسة أشهر.

وبحسب البيانات التي قدمها رئيس قسم الميزانية في وزارة المالية، يوغيف جيردوس، يبدو أن تأثير الحرب مرتفع جدًا بعد ثلاثة أسابيع من القتال الهائل. مشيرا الى أن تكلفة الحرب على غزة تقدر بحوالي 10 مليارات شيكل (2.509 مليار دولار) كل أسبوع.

ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بلغت تكلفة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لمساعدة الكيانات المدنية، بما في ذلك إخلاء السكان من المستوطنات الحدودية، حتى الآن، حوالي 5 مليارات شيكل (1.254 مليار دولار). ومن الآن فصاعدا، ستصل تكلفة تمويل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وضحاياهم إلى حوالي 1.7 مليار شيكل شهريا (426 ألف دولار). في حين بلغت التكاليف القتالية للجيش الإسرائيلي نحو 20 مليار شيكل (5.018 مليار دولار).

وكشف جيردوس عن أنه تم بالفعل إنفاق 500 مليون شيكل (125.454 مليون دولار) على شراء أسلحة للمدنيين الإسرائيليين، وتم تحويل 200 مليون شيكل (50.181 مليون دولار) حتى الآن لدعم السلطات المحلية.

بدوره، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "سننهي العام الجاري بعجز نسبته 4 بالمئة، وفي عام 2024 سيصل العجز إلى 5 بالمئة".

وقالت مصادر اقتصادية عقب تصريحات سموتريتش، إن وزارة المالية متخوفة جداً من تخفيض وشيك للتصنيف الائتماني لإسرائيل، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي الناجم عن الحرب على غزة.

--(بترا)

ي م/ اح

02/11/2023 14:21:06