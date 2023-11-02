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الجامعة العربية تطالب بوقف الحرب على غزة

11/2/2023 2:34:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 2 تشرين الثاني (بترا)- طالبت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفوري على وقف الحرب الشرسة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل الى قطاع غزة.
كما طالبت بالعمل على وجه السرعة بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الطارئة بشأن "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية وحماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية".
ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى 106 لإعلان بلفور، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في تطبيق قواعد القانون الدولي وتجاوز حالة العجز، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لهجمة إسرائيلية شرسة وغير مسبوقة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.
وأكدت الأمانة أنه لا توجد هناك صيغة أخرى يمكن أن تؤدي إلى الاستقرار والأمن في المنطقة سوى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قوانين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
وأعربت عن تقديرها لنضال وصمود الشعب الفلسطيني، مثمنة تضحياته الغالية والجسيمة لاستعادة حقوقه، مؤكدة استمرار دعم الأمة العربية دولاً وشعوباً للصمود العظيم للشعب الفلسطيني لانتزاع حريته واستقلاله وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
--(بترا)
ا ن/ف م/اح
02/11/2023 14:08:12

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