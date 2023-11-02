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غرف الصناعة تنسق مع الخيرية الهاشمية لدعم غزة

11/2/2023 2:34:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- بحث أعضاء من اللجنة المشرفة على حملة "وفاء الديْن" التي أطلقتها غرف الصناعة لدعم الأشقاء في غزة، مع أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، آليات تأمين المساعدات المقدمة من المصانع الأردنية، النقدية والعينية، لقطاع غزة.
وبحسب بيان لغرفة صناعة الأردن اليوم الخميس، اكد الطرفان ضرورة استمرار الحملة إلى ما بعد انتهاء العدوان الغاشم على القطاع، مثمنين دور الهيئة المهم، بتوجيهات ملكية، في مساعدة الأشقاء في فلسطين المحتلة، عبر إيصال المنتجات الغذائية والدوائية والمستلزمات العلاجية والاحتياجات اليومية.
واتفق الطرفان على تسمية ضابط ارتباط بين الهيئة واللجنة لغايات تأمين قوائم المستلزمات الملحة للأهل في غزة، والتنسيق لشراء هذه الاحتياجات من المصانع الأردنية والسوق المحلي بأسعار تفضيلية.
ويشرف على الحملة ممثلون من غرف الصناعة وأعضاء في الهيئة العامة من القطاع الصناعي لتقديم كل أشكال الدعم للأشقاء في قطاع غزة.
--(بترا)
ع ن/م ف/اح
02/11/2023 14:05:29

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