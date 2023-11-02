غرف الصناعة تنسق مع الخيرية الهاشمية لدعم غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- بحث أعضاء من اللجنة المشرفة على حملة "وفاء الديْن" التي أطلقتها غرف الصناعة لدعم الأشقاء في غزة، مع أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، آليات تأمين المساعدات المقدمة من المصانع الأردنية، النقدية والعينية، لقطاع غزة.
وبحسب بيان لغرفة صناعة الأردن اليوم الخميس، اكد الطرفان ضرورة استمرار الحملة إلى ما بعد انتهاء العدوان الغاشم على القطاع، مثمنين دور الهيئة المهم، بتوجيهات ملكية، في مساعدة الأشقاء في فلسطين المحتلة، عبر إيصال المنتجات الغذائية والدوائية والمستلزمات العلاجية والاحتياجات اليومية.
واتفق الطرفان على تسمية ضابط ارتباط بين الهيئة واللجنة لغايات تأمين قوائم المستلزمات الملحة للأهل في غزة، والتنسيق لشراء هذه الاحتياجات من المصانع الأردنية والسوق المحلي بأسعار تفضيلية.
ويشرف على الحملة ممثلون من غرف الصناعة وأعضاء في الهيئة العامة من القطاع الصناعي لتقديم كل أشكال الدعم للأشقاء في قطاع غزة.
--(بترا)
ع ن/م ف/اح
02/11/2023 14:05:29
MENAFN02112023000117011021ID1107362442
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