في اليوم 27 للعدوان: عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 2 تشرين الثاني (بترا)- استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارات مكثفة وعنيفة، نفذتها طائرات الاحتلال الحربية على عدة مناطق من قطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد 5 مواطنين على الأقل، وأصيب العشرات عقب استهداف الزوارق الحربية الإسرائيلية لمحيط مدرسة للأونروا، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة تأوي آلاف النازحين.
وقالت، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة الشامي في حي الصبرة وسط مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى، وتضرر عدد من المنازل المجاورة ووقوع إصابات.
وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة الدهشان في منطقة عسقولة بحي الزيتون في المدينة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى، ولا يزال عدد منهم تحت الركام.
ولفتت إلى وقوع 15 شهيدا وجريحا، جرى نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة ياسين على طريق صلاح الدين في حي الزيتون.
وفي مخيم جباليا شمال القطاع، استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف منزل لعائلة الكحلوت، جرى نقلهم إلى المستشفى الأندونيسي شمالا.
ووصل 7 شهداء وعشرات الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي جراء تواصل غارات الاحتلال على منازل المواطنين في مناطق متفرقة من مدينة غزة.
وأصيب عدد من الفلسطينيين بقصف من مدفعية الاحتلال استهدف عددا منهم في شارع النصر شمال مدينة غزة.
كما قصفت زوارق الاحتلال بعشرات القذائف الصاروخية منازل المواطنين على طول الطريق الساحلي غرب مدينة غزة، وشمال القطاع.
وفي حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، قصفت الطائرات بعشرات الصواريخ عددا من الأبراج السكنية في الحي، وألحقت دمارا مهولا في المكان، وأوقعت إصابات في صفوف المواطنين، خاصة النازحين في مدارس الأونروا المجاورة.
وفي مدينة خان يونس إلى الجنوب من القطاع، شنت الطائرات الحربية غارتين، بالتزامن مع قصف الزوارق الحربية منازل المواطنين في منطقة ميناء الصيادين غرب المدينة.
كما استهدفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين شرق الفخاري بخان يونس جنوب قطاع غزة، ووصل عدد من الإصابات إلى المستشفى الأوروبي، كما تعرضت عدة منازل لقصف مدفعي من دبابات الاحتلال في مخيم النصيرات، ومخيم البريج، ومنطقة وادي غزة، ومنطقة المغارقة، ومدينة الزهراء، وسط القطاع.
وأطلقت قوات الاحتلال النيران باتجاه مجموعة من المزارعين كانوا يعملون في أراضيهم شرق خان يونس، جنوب القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم ونقلهم إلى مجمع ناصر الطبي.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم 27 على القطاع من البر والبحر والجو مستهدفا المنازل والبنايات السكنية، والمدارس، والمساجد، والممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.
وفي آخر حصيلة، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى 8850 شهيدا، وأكثر من 24 ألف مصاب.
--(بترا)
رصد/رس/اح
02/11/2023 13:58:11
MENAFN02112023000117011021ID1107362440
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