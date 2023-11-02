في اليوم 27 للعدوان: عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 2 تشرين الثاني (بترا)- استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارات مكثفة وعنيفة، نفذتها طائرات الاحتلال الحربية على عدة مناطق من قطاع غزة.

وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد 5 مواطنين على الأقل، وأصيب العشرات عقب استهداف الزوارق الحربية الإسرائيلية لمحيط مدرسة للأونروا، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة تأوي آلاف النازحين.

وقالت، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة الشامي في حي الصبرة وسط مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى، وتضرر عدد من المنازل المجاورة ووقوع إصابات.

وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة الدهشان في منطقة عسقولة بحي الزيتون في المدينة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى، ولا يزال عدد منهم تحت الركام.

ولفتت إلى وقوع 15 شهيدا وجريحا، جرى نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة ياسين على طريق صلاح الدين في حي الزيتون.

وفي مخيم جباليا شمال القطاع، استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف منزل لعائلة الكحلوت، جرى نقلهم إلى المستشفى الأندونيسي شمالا.

ووصل 7 شهداء وعشرات الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي جراء تواصل غارات الاحتلال على منازل المواطنين في مناطق متفرقة من مدينة غزة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بقصف من مدفعية الاحتلال استهدف عددا منهم في شارع النصر شمال مدينة غزة.

كما قصفت زوارق الاحتلال بعشرات القذائف الصاروخية منازل المواطنين على طول الطريق الساحلي غرب مدينة غزة، وشمال القطاع.

وفي حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، قصفت الطائرات بعشرات الصواريخ عددا من الأبراج السكنية في الحي، وألحقت دمارا مهولا في المكان، وأوقعت إصابات في صفوف المواطنين، خاصة النازحين في مدارس الأونروا المجاورة.

وفي مدينة خان يونس إلى الجنوب من القطاع، شنت الطائرات الحربية غارتين، بالتزامن مع قصف الزوارق الحربية منازل المواطنين في منطقة ميناء الصيادين غرب المدينة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين شرق الفخاري بخان يونس جنوب قطاع غزة، ووصل عدد من الإصابات إلى المستشفى الأوروبي، كما تعرضت عدة منازل لقصف مدفعي من دبابات الاحتلال في مخيم النصيرات، ومخيم البريج، ومنطقة وادي غزة، ومنطقة المغارقة، ومدينة الزهراء، وسط القطاع.

وأطلقت قوات الاحتلال النيران باتجاه مجموعة من المزارعين كانوا يعملون في أراضيهم شرق خان يونس، جنوب القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم ونقلهم إلى مجمع ناصر الطبي.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم 27 على القطاع من البر والبحر والجو مستهدفا المنازل والبنايات السكنية، والمدارس، والمساجد، والممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.

وفي آخر حصيلة، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى 8850 شهيدا، وأكثر من 24 ألف مصاب.

--(بترا)

رصد/رس/اح

02/11/2023 13:58:11