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الخارجية: إجلاء 53 أردنيا من قطاع غزة

11/2/2023 2:34:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 2 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الخميس، أنه وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، سيّرت المملكة الأردنية الهاشمية طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، لنقل 53 أردنياً تم إجلاؤهم يوم أمس من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، حيث ستصل الطائرة إلى مطار ماركا العسكري في تمام الثانية والربع بعد ظهر اليوم الخميس.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، أن 53 أردنياً سيجري نقلهم إلى المملكة على متن هذه الطائرة التي حملت على متنها اليوم مساعدات إنسانية إغاثية وطبية، لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف القضاة، إن 196 أردنياً تم استقبالهم مساء أمس، في الجانب المصري من معبر رفح وتأمين مستلزماتهم، من قبل فريق السفارة الأردنية في القاهرة، حيث تم تأمين عودة عدد كبير منهم إلى المملكة من خلال مطار القاهرة الدولي.
وأشار إلى أن هذه الرحلة هي الأولى لإجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة، منوهاً إلى أن عملية الإجلاء مستمرة طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.
وأكد القضاة أن المملكة مستمرة في إجلاء رعاياها من قطاع غزة، مجدداً دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع وحدة مركز العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: - 00962799562903- 00962799562471- 00962799562193أو من خلال البريد الإلكتروني:‏-
--(بترا)
ص خ/م ف/اح
02/11/2023 13:32:30

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