استشهاد طفل فلسطيني في نابلس واعتقال 65 في الضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 2 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بجروحه التي أصيب بها يوم الاثنين الماضي، في قرية زواتا، غرب مدينة نابلس، كما اعتقلت قوات الاحتلال 65 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، واقتحمت بلدات بيت ليد وعنبتا شرقي طولكرم بعد الهجوم على سيارة تابعة للاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان، إن الطفل حمدان حمدان "14 عاما"، استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الرأس، خلال تواجده بمركبة والده أثناء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في القرية.

وذكرت الصحة الفلسطينية في بيان، انه بارتقاء الطفل حمدان، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ فجر اليوم إلى ثلاثة، ومنذ بداية العام الحالي إلى 341 شهيداً، بينهم 133 منذ 7 تشرين الأول الماضي.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، 65 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم سيدتان.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات رام الله، بيت لحم والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضفة.

ورافق عمليات الاقتحامات والمداهمات تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم عدا عن التهديد المستمر وسياسة العقاب الجماعي وعمليات التخريب التي طالت منازل الفلسطينيين.

وبذلك فإن حصيلة حملات الاعتقال التي نفذها الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول الماضي، نحو 1900 معتقل، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، واحتجاز أفراد من عائلاتهم كرهائن.

يذكر أن حملات الاعتقال تشكل أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، كما أنها من أبرز أدوات سياسة العقاب الجماعي التي تشكل أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف الفلسطينيين.

--(بترا)

م ف/ أ أ/رق

02/11/2023 13:06:53