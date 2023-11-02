وزير الأوقاف يُعمم بإقامة صلاة الغائب على شهداء غزة وفلسطين

وزير الأوقاف يُعمم بإقامة صلاة الغائب على شهداء غزة وفلسطين
التاريخ
11/2/2023 2:34:11 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة لإقامة صلاة الغائب غداً بعد صلاة الجمعة على الشهداء الأبرياء في قطاع غزة وفلسطين المحتلة.
جاء ذلك، في تعميم صادر عن وزير الأوقاف، اليوم الخميس، لمديري مديريات الأوقاف في المملكة.
--(بترا)
وهـ/ ف ج
02/11/2023 12:41:10
MENAFN02112023000117011021ID1107362434
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