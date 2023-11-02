التعاون الإسلامي تجدد التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- جددت منظمة التعاون الإسلامي، التزامها الدائم بدعم نضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أصدرت المنظمة بيانا اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى 106 لإعلان بلفور، دعت المجتمع الدولي إلى تصحيح الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني نتيجة هذا الإعلان المشؤوم، وتحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في العودة، وتجسيد إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار تحقيق رؤية حل الدولتين استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وأوضحت أن هذه الذكرى الأليمة (إعلان بلفور) تأتي في ظل ما تشهده الأرض الفلسطينية، وخصوصا في قطاع غزة، من تصاعد وتيرة أعمال القتل، والإرهاب المنظم والتهجير، والتدمير المتعمد للمباني السكنية، والمدارس والمستشفيات، وأماكن العبادة، والبنية التحتية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. وأشارت إلى أن هذه الذكرى تعد شاهدا على عجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته في وضع حد لهذا العدوان العسكري الإسرائيلي، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل قوة الاحتلال الامتثال لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

--(بترا)

رصد/رس/ أ أ/ ف ج

02/11/2023 12:40:03