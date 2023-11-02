العقبة الخاصة تشارك بمؤتمر عالمي للموانئ في الإمارات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 2 تشرين الثاني(بترا)- شاركت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في مؤتمر الموانئ العالمي للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ الذي احتضنته الإمارات خلال اليومين الماضيين.
واطلع رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف الفايز خلال مشاركته في المؤتمر على معارض الدول المشاركة، والأفكار والمقترحات المطروحة لتعزيز منظومة الموانئ العالمية، بناءً على الطلب العالمي لسلاسل التوريد بمختلف أشكالها التي تتعامل بها كبريات سفن الشحن العملاقة، وكذلك التجارب المينائية للدول المشاركة التي يمكن تطبيقها في موانئ العقبة، وتطبيق معايير السرعة للتفريغ والتحميل ومراعاة السلامة العامة، واستخدام الطاقة البديلة لتشغيل السفن العملاقة والالتزام بالمعايير الجديدة والمحدثّة من حيث التطبيقات الذكية.
وقال الفايز في تصريح صحفي إن المشاركة تعطي تصوراً أكثر شمولية لما وصلت إليه الموانئ الدولية، حيث تُعد موانئ الحاويات في أي بلد نقطة ارتكاز أساسية في سلاسل الإمداد العالمية، وهي بالغة الأهمية لإستراتيجيات النمو في العديد من الاقتصادات الصاعدة، مشيرا إلى أن تطوير البنى التحتية عالية الجودة للموانئ التي تعمل بكفاءة، شرط أساسي لنجاح إستراتيجيات النمو، ويعزز الثقة لجذب الاستثمار في أنظمة الإنتاج والتوزيع، ومساندة نمو الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية، وتوفير فرص العمل، وزيادة مستويات الدخل.
وأكد الفايز أن الميناء المشمول بالبنية التحتية يعد رابطاً حيوياً للسوق العالمية، ويحتاج إلى العمل بكفاءة، لافتا إلى أن الأداء المتسم بالكفاءة يشتمل على عدة عوامل، مثل ككفاءة الميناء، والأرصفة، وأحواض الرسو، وجودة الطرق ، والقدرة التنافسية لهذه الخدمات، ما يجعلنا مستمرين لتحديث الموانئ الأردنية على شاطئ خليج العقبة، لمواكبة أفضل الإجراءات المستخدمة لتخليص الحاويات وسرعة المناولة ، واعتماد أفضل الأنظمة التي تمكننا من تحقيق أعلى مؤشرات الجودة.
--(بترا)
ا م/ ف ج
02/11/2023 12:30:18
MENAFN02112023000117011021ID1107362432
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