العقبة الخاصة تشارك بمؤتمر عالمي للموانئ في الإمارات

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 2 تشرين الثاني(بترا)- شاركت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في مؤتمر الموانئ العالمي للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ الذي احتضنته الإمارات خلال اليومين الماضيين.

واطلع رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف الفايز خلال مشاركته في المؤتمر على معارض الدول المشاركة، والأفكار والمقترحات المطروحة لتعزيز منظومة الموانئ العالمية، بناءً على الطلب العالمي لسلاسل التوريد بمختلف أشكالها التي تتعامل بها كبريات سفن الشحن العملاقة، وكذلك التجارب المينائية للدول المشاركة التي يمكن تطبيقها في موانئ العقبة، وتطبيق معايير السرعة للتفريغ والتحميل ومراعاة السلامة العامة، واستخدام الطاقة البديلة لتشغيل السفن العملاقة والالتزام بالمعايير الجديدة والمحدثّة من حيث التطبيقات الذكية.

وقال الفايز في تصريح صحفي إن المشاركة تعطي تصوراً أكثر شمولية لما وصلت إليه الموانئ الدولية، حيث تُعد موانئ الحاويات في أي بلد نقطة ارتكاز أساسية في سلاسل الإمداد العالمية، وهي بالغة الأهمية لإستراتيجيات النمو في العديد من الاقتصادات الصاعدة، مشيرا إلى أن تطوير البنى التحتية عالية الجودة للموانئ التي تعمل بكفاءة، شرط أساسي لنجاح إستراتيجيات النمو، ويعزز الثقة لجذب الاستثمار في أنظمة الإنتاج والتوزيع، ومساندة نمو الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية، وتوفير فرص العمل، وزيادة مستويات الدخل.

وأكد الفايز أن الميناء المشمول بالبنية التحتية يعد رابطاً حيوياً للسوق العالمية، ويحتاج إلى العمل بكفاءة، لافتا إلى أن الأداء المتسم بالكفاءة يشتمل على عدة عوامل، مثل ككفاءة الميناء، والأرصفة، وأحواض الرسو، وجودة الطرق ، والقدرة التنافسية لهذه الخدمات، ما يجعلنا مستمرين لتحديث الموانئ الأردنية على شاطئ خليج العقبة، لمواكبة أفضل الإجراءات المستخدمة لتخليص الحاويات وسرعة المناولة ، واعتماد أفضل الأنظمة التي تمكننا من تحقيق أعلى مؤشرات الجودة.

--(بترا)

ا م/ ف ج

02/11/2023 12:30:18