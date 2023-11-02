السفير خريسات يقدم أوراق اعتماده للرئيس الباكستاني

عمان 2 تشرين الثاني(بترا)- قدم سفير المملكة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، السفير الدكتور معن عبد الفتاح الخريسات، أمس الأربعاء، أوراق اعتماده إلى الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، سفيراً فوق العادة ومفوضاً معتمداً ومقيماً للمملكة لدى جمهـــورية باكستان الإسلامية. --(بترا) ص خ/ أ أ/ ف ج 02/11/2023 12:23:33

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