مصر: التنسيق لإجلاء 7000 أجنبي من قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 2 تشرين الثاني (بترا)- أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، السفير إسماعيل خيرت أن الاستعدادات جارية على قدم وساق من الجهات المعنية في الدولة المصرية لتسهيل استقبال وإجلاء الرعايا الأجانب من قطاع غزة عبر معبر رفح.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس سفراء وممثلي عدد من الدول الأجنبية لإحاطتهم بالجهود المصرية المتعلقة بفتح معبر رفح.
وأبرز خيرت، محاور خطة استقبال وإجلاء الرعايا الأجانب بقطاع غزة، والبالغ عددهم نحو 7000 مواطن من حملة الجنسيات الأجنبية يمثلون 60 دولة وفقاً للتعليمات والقوانين المصرية المنظمة، والدور المنوط بكل بعثة أجنبية في استقبال رعاياها من معبر رفح.
وأشار إلى عملية استخراج وثائق السفر اللازمة لمواطني تلك الدول من اجل السماح لهم بدخول الأراضي المصرية، وإجلائهم خلال الفترة الزمنية المحددة، والترتيبات اللوجستية اللازمة.
--(بترا)
ن ا/ ف ج
02/11/2023 12:22:49
MENAFN02112023000117011021ID1107362430
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