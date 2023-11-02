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مصر: التنسيق لإجلاء 7000 أجنبي من قطاع غزة

11/2/2023 2:34:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 2 تشرين الثاني (بترا)- أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، السفير إسماعيل خيرت أن الاستعدادات جارية على قدم وساق من الجهات المعنية في الدولة المصرية لتسهيل استقبال وإجلاء الرعايا الأجانب من قطاع غزة عبر معبر رفح.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس سفراء وممثلي عدد من الدول الأجنبية لإحاطتهم بالجهود المصرية المتعلقة بفتح معبر رفح.
وأبرز خيرت، محاور خطة استقبال وإجلاء الرعايا الأجانب بقطاع غزة، والبالغ عددهم نحو 7000 مواطن من حملة الجنسيات الأجنبية يمثلون 60 دولة وفقاً للتعليمات والقوانين المصرية المنظمة، والدور المنوط بكل بعثة أجنبية في استقبال رعاياها من معبر رفح.
وأشار إلى عملية استخراج وثائق السفر اللازمة لمواطني تلك الدول من اجل السماح لهم بدخول الأراضي المصرية، وإجلائهم خلال الفترة الزمنية المحددة، والترتيبات اللوجستية اللازمة.
--(بترا)
ن ا/ ف ج
02/11/2023 12:22:49

MENAFN02112023000117011021ID1107362430

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