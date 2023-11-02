ندوة حول الموقف الأردني من العدوان على غزة واحتمالات المستقبل السبت

ندوة حول الموقف الأردني من العدوان على غزة واحتمالات المستقبل السبت
التاريخ
11/2/2023 2:34:09 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- تقيم جماعة عمان لحوارات المستقبل، ندوة وطنية حول الموقف الأردني من العدوان على غزة واحتمالات المستقبل، السبت المقبل، بالمركز الثقافي الملكي، الساعة العاشرة صباحا.
ويتحدث في الندوة نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني، ورئيس مجلس النواب الأسبق عبد المنعم العودات، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية الأسبق الدكتور يوسف منصور، واللواء الركن المتقاعد هشام خريسات.
--(بترا)
م خ/أ أ/رق
02/11/2023 12:30:19
MENAFN02112023000117011021ID1107362429
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