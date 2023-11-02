ندوة حول الموقف الأردني من العدوان على غزة واحتمالات المستقبل السبت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- تقيم جماعة عمان لحوارات المستقبل، ندوة وطنية حول الموقف الأردني من العدوان على غزة واحتمالات المستقبل، السبت المقبل، بالمركز الثقافي الملكي، الساعة العاشرة صباحا.

ويتحدث في الندوة نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني، ورئيس مجلس النواب الأسبق عبد المنعم العودات، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية الأسبق الدكتور يوسف منصور، واللواء الركن المتقاعد هشام خريسات.

--(بترا)

م خ/أ أ/رق

02/11/2023 12:30:19