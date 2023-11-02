الصحفيين: استدعاء سفيرنا من إسرائيل خطوة مهمة ومشرفة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- ثمنت نقابة الصحفيين الأردنيين قرار الأردن سحب سفير المملكة من إسرائيل، والطلب بعدم إعادة السفير الإسرائيلي إلى عمّان.

وقالت النقابة، في بيان اليوم الخميس، "إن استدعاء سفيرنا خطوة مهمة ومشرفة، وتحمل دلالات سياسية تؤكد عمق الموقف الأردني الرافض بشدة للعدوان على قطاع غزة، وحرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني بحق أهلنا هناك".

وأعربت النقابة عن قناعتها بأن لدى الدولة الأردنية العديد من الخيارات التي يمكن أن تكون أدوات ضاغطة على الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية وأوروبا لتعديل مواقفها المنحازة، وأن تسعى لوقف الحرب.

ودعت النقابة الدول العربية والإسلامية إلى دعم الموقف الأردني المتقدم، والجهود الكبيرة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي الإجرامي بحق قطاع غزة.

وذكرت بكل التحذيرات التي أطلقها جلالة الملك في المحافل الدولية بأن المنطقة لن تنعم بالاستقرار ما لم يأخذ الشعب الفلسطيني الشقيق حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

--(بترا)

ه ع/ ف ج

02/11/2023 12:13:57