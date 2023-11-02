السفير الزعبي يقدم أوراق اعتماده للرئيس القبرصي

السفير الزعبي يقدم أوراق اعتماده للرئيس القبرصي
التاريخ
11/2/2023 2:34:08 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- قدم سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية قبرص، السفير بشير فواز الزعبي، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية قبرص، نيكوس خريستودوليدس، سفيراً مفوضاً وفوق العادة ومعتمداً ومقيماً للمملكة لدى جمهورية قبرص.
--(بترا)
ص خ/رق
02/11/2023 12:11:19
MENAFN02112023000117011021ID1107362427
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