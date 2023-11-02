مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بعملية إطلاق نار قرب طولكرم

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 2 تشرين الثاني (بترا)- قُتل جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب آخرون بجروح مختلفة في عملية إطلاق نار وقعت صباح اليوم الخميس، قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن مركبة كان يقلها جنود الجيش الإسرائيلي تم إطلاق النار عليها من قبل مركبة مسرعة قرب مفرق بيت ليد بطولكرم، ما أدى إلى انقلاب المركبة وإصابة عدد من الجنود بجروح خطيرة، حيث أقر الجيش لاحقا بمقتل جندي تابع له في عملية إطلاق النار.

--(بترا)

م ف/أ أ/رق

02/11/2023 12:20:23