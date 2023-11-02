مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بعملية إطلاق نار قرب طولكرم

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بعملية إطلاق نار قرب طولكرم
التاريخ
11/2/2023 2:34:07 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 2 تشرين الثاني (بترا)- قُتل جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب آخرون بجروح مختلفة في عملية إطلاق نار وقعت صباح اليوم الخميس، قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن مركبة كان يقلها جنود الجيش الإسرائيلي تم إطلاق النار عليها من قبل مركبة مسرعة قرب مفرق بيت ليد بطولكرم، ما أدى إلى انقلاب المركبة وإصابة عدد من الجنود بجروح خطيرة، حيث أقر الجيش لاحقا بمقتل جندي تابع له في عملية إطلاق النار.
--(بترا)
م ف/أ أ/رق
02/11/2023 12:20:23
MENAFN02112023000117011021ID1107362426
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