مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
التاريخ
11/2/2023 2:34:06 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 2 تشرين الثاني (بترا)- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي المدججة بالسلاح، وتجولوا في باحته وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى الرحمة.
وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى.
--(بترا)
م ف/أ م/رق
02/11/2023 11:55:39
MENAFN02112023000117011021ID1107362425
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