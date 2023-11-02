مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 2 تشرين الثاني (بترا)- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي المدججة بالسلاح، وتجولوا في باحته وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى الرحمة.

وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى.

--(بترا)

م ف/أ م/رق

02/11/2023 11:55:39